22:57 ()
Свернуть список

Тоттенхэм Хотспур - Славия П 09 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 09-12-2025 22:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
09 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Тоттенхэм Хотспур
Славия П

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Славия П, которое состоится 09 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Славия П
Прага, Чехия
1ИталияврГульельмо Викарио
23ИспаниязщПедро Порро
37НидерландызщМикки ван де Вен
24АнглиязщДжед Спенс
4АвстриязщКевин Дансо
15ШвецияпзЛукас Бергвалль
6ПортугалияпзЖоау Пальинья
22УэльспзБреннан Джонсон
28ФранцияпзВильсон Одобер
9Бразилиянп Ришарлисон
7НидерландынпХави Симонс
36ЧехияврИндржих Станек
4ЧехиязщДавид Зима
2ЧехиязщШтепан Халоупек
3ЧехиязщТомаш Голеш
18ЧехиязщЯн Боржил
16НигерияпзДэвид Мозес
21ЧехияпзДавид Доудера
23ЧехияпзМихал Садилек
17ЧехиянпЛукаш Провод
26СловакиянпИван Шранц
13ЧехиянпМоймир Хитил
Главные тренеры
ДанияТомас Франк
ЧехияЙиндржих Трпишовски
История личных встреч
21.02.2008Кубок УЕФА1/16 финала. 2-й матчТоттенхэм Хотспур1 : 1Славия П
14.02.2008Кубок УЕФА1/16 финала. 1-й матчСлавия П1 : 2Тоттенхэм Хотспур
28.09.2006Кубок УЕФА1-й раунд. 2-й матчТоттенхэм Хотспур1 : 0Славия П
14.09.2006Кубок УЕФА1-й раунд. 1-й матчСлавия П0 : 1Тоттенхэм Хотспур
06.12.2025Англия — Премьер-лига15-й турТоттенхэм Хотспур2 : 0
02.12.2025Англия — Премьер-лига14-й тур2 : 2Тоттенхэм Хотспур
29.11.2025Англия — Премьер-лига13-й турТоттенхэм Хотспур1 : 2
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур5 : 3Тоттенхэм Хотспур
23.11.2025Англия — Премьер-лига12-й тур4 : 1Тоттенхэм Хотспур
05.12.2025Чехия — Высшая лига18-й тур1 : 2Славия П
29.11.2025Чехия — Высшая лига17-й турСлавия П3 : 0
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турСлавия П0 : 0
22.11.2025Чехия — Высшая лига16-й турСлавия П3 : 1
09.11.2025Чехия — Высшая лига15-й тур3 : 5Славия П
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал515
2
1/8 финала
ПСЖ512
3
1/8 финала
Бавария512
4
1/8 финала
Интер М512
5
1/8 финала
Реал Мадрид512
6
1/8 финала
Боруссия Д510
7
1/8 финала
Челси510
8
1/8 финала
Спортинг510
9
Плей-офф
Манчестер Сити510
10
Плей-офф
Аталанта510
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед59
12
Плей-офф
Атлетико М59
13
Плей-офф
Ливерпуль59
14
Плей-офф
Галатасарай59
15
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
16
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур58
17
Плей-офф
Байер58
18
Плей-офф
Барселона57
19
Плей-офф
Карабах57
20
Плей-офф
Наполи57
21
Плей-офф
Марсель56
22
Плей-офф
Ювентус56
23
Плей-офф
Монако56
24
Плей-офф
Пафос56
25 Юнион56
26 Брюгге54
27 Атлетик Б54
28 Айнтрахт Ф54
29 Копенгаген54
30 Бенфика53
31 Славия П53
32 Будё-Глимт52
33 Олимпиакос52
34 Вильярреал51
35 Кайрат51
36 Аякс50

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close