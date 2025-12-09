Тоттенхэм Хотспур - Славия П 09 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 09-12-2025 22:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
09 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Славия П, которое состоится 09 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Славия П
Прага, Чехия
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|24
|зщ
|Джед Спенс
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|22
|пз
|Бреннан Джонсон
|28
|пз
|Вильсон Одобер
|9
|нп
|Ришарлисон
|7
|нп
|Хави Симонс
|36
|вр
|Индржих Станек
|4
|зщ
|Давид Зима
|2
|зщ
|Штепан Халоупек
|3
|зщ
|Томаш Голеш
|18
|зщ
|Ян Боржил
|16
|пз
|Дэвид Мозес
|21
|пз
|Давид Доудера
|23
|пз
|Михал Садилек
|17
|нп
|Лукаш Провод
|26
|нп
|Иван Шранц
|13
|нп
|Моймир Хитил
Главные тренеры
|Томас Франк
|Йиндржих Трпишовски
История личных встреч
|21.02.2008
|Кубок УЕФА
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1
|14.02.2008
|Кубок УЕФА
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 2
|28.09.2006
|Кубок УЕФА
|1-й раунд. 2-й матч
|1 : 0
|14.09.2006
|Кубок УЕФА
|1-й раунд. 1-й матч
|0 : 1
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|5 : 3
|23.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 1
|05.12.2025
|Чехия — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|29.11.2025
|Чехия — Высшая лига
|17-й тур
|3 : 0
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 0
|22.11.2025
|Чехия — Высшая лига
|16-й тур
|3 : 1
|09.11.2025
|Чехия — Высшая лига
|15-й тур
|3 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|5
|15
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|5
|12
| 3
1/8 финала
|Бавария
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Интер М
|5
|12
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|5
|12
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Челси
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Спортинг
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|5
|10
| 10
Плей-офф
|Аталанта
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
| 12
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 13
Плей-офф
|Ливерпуль
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|5
|9
| 15
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|5
|8
| 16
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|8
| 17
Плей-офф
|Байер
|5
|8
| 18
Плей-офф
|Барселона
|5
|7
| 19
Плей-офф
|Карабах
|5
|7
| 20
Плей-офф
|Наполи
|5
|7
| 21
Плей-офф
|Марсель
|5
|6
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|6
| 23
Плей-офф
|Монако
|5
|6
| 24
Плей-офф
|Пафос
|5
|6
|25
|Юнион
|5
|6
|26
|Брюгге
|5
|4
|27
|Атлетик Б
|5
|4
|28
|Айнтрахт Ф
|5
|4
|29
|Копенгаген
|5
|4
|30
|Бенфика
|5
|3
|31
|Славия П
|5
|3
|32
|Будё-Глимт
|5
|2
|33
|Олимпиакос
|5
|2
|34
|Вильярреал
|5
|1
|35
|Кайрат
|5
|1
|36
|Аякс
|5
|0