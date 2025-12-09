22:57 ()
Юнион - Марсель 09 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 09-12-2025 22:00
Стадион: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
09 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Юнион
Марсель

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юнион - Марсель, которое состоится 09 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юнион
Брюссель, Бельгия
Марсель
Марсель, Франция
37НидерландыврКьелл Схерпен
5АргентиназщКевин Мак Аллистер
16АнглиязщКристиан Бёрджесс
26АнглиязщРосс Сайкс
8АлжирпзАдем Зоргане
30АвстрияпзРауль Флоруч
12НигерияпзПромис Дэвид
25ИзраильпзАнан Халаили
22СенегалпзУссейну Ньянг
6БельгияпзКамил ван де Перре
10БельгиянпАнуар Аит-Эль-Хадж
1АргентинаврХеронимо Рульи
28ФранциязщБенжамен Павар
5АргентиназщЛеонардо Балерди
33Италиязщ Эмерсон
22СШАпзТимоти Веа
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
17ДанияпзМэттью О'Райли
8АнглияпзЭйнджел Гомес
14БразилиянпИгор Пайшао
97ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
БельгияДавид Юбер
ИталияРоберто де Дзерби
История личных встреч
06.12.2025Бельгия — Лига Жюпиле17-й турЮнион1 : 1
03.12.2025Кубок Бельгии1/8 финалаЮнион2 : 1
30.11.2025Бельгия — Лига Жюпиле16-й тур1 : 0Юнион
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур0 : 1Юнион
22.11.2025Бельгия — Лига Жюпиле15-й турЮнион2 : 0
05.12.2025Франция — Лига 115-й тур1 : 0Марсель
29.11.2025Франция — Лига 114-й турМарсель2 : 2
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турМарсель2 : 1
21.11.2025Франция — Лига 113-й тур1 : 5Марсель
08.11.2025Франция — Лига 112-й турМарсель3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал515
2
1/8 финала
ПСЖ512
3
1/8 финала
Бавария512
4
1/8 финала
Интер М512
5
1/8 финала
Реал Мадрид512
6
1/8 финала
Боруссия Д510
7
1/8 финала
Челси510
8
1/8 финала
Спортинг510
9
Плей-офф
Манчестер Сити510
10
Плей-офф
Аталанта510
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед59
12
Плей-офф
Атлетико М59
13
Плей-офф
Ливерпуль59
14
Плей-офф
Галатасарай59
15
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
16
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур58
17
Плей-офф
Байер58
18
Плей-офф
Барселона57
19
Плей-офф
Карабах57
20
Плей-офф
Наполи57
21
Плей-офф
Марсель56
22
Плей-офф
Ювентус56
23
Плей-офф
Монако56
24
Плей-офф
Пафос56
25 Юнион56
26 Брюгге54
27 Атлетик Б54
28 Айнтрахт Ф54
29 Копенгаген54
30 Бенфика53
31 Славия П53
32 Будё-Глимт52
33 Олимпиакос52
34 Вильярреал51
35 Кайрат51
36 Аякс50

