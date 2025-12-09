Юнион - Марсель 09 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 09-12-2025 22:00
Стадион: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
09 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юнион - Марсель, которое состоится 09 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Юнион
Брюссель, Бельгия
Марсель
Марсель, Франция
|37
|вр
|Кьелл Схерпен
|5
|зщ
|Кевин Мак Аллистер
|16
|зщ
|Кристиан Бёрджесс
|26
|зщ
|Росс Сайкс
|8
|пз
|Адем Зоргане
|30
|пз
|Рауль Флоруч
|12
|пз
|Промис Дэвид
|25
|пз
|Анан Халаили
|22
|пз
|Уссейну Ньянг
|6
|пз
|Камил ван де Перре
|10
|нп
|Ануар Аит-Эль-Хадж
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|33
|зщ
|Эмерсон
|22
|пз
|Тимоти Веа
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|17
|пз
|Мэттью О'Райли
|8
|пз
|Эйнджел Гомес
|14
|нп
|Игор Пайшао
|97
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
|Давид Юбер
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|06.12.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|17-й тур
|1 : 1
|03.12.2025
|Кубок Бельгии
|1/8 финала
|2 : 1
|30.11.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|16-й тур
|1 : 0
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 1
|22.11.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|15-й тур
|2 : 0
|05.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 2
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|21.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 5
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|5
|15
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|5
|12
| 3
1/8 финала
|Бавария
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Интер М
|5
|12
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|5
|12
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Челси
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Спортинг
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|5
|10
| 10
Плей-офф
|Аталанта
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
| 12
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 13
Плей-офф
|Ливерпуль
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|5
|9
| 15
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|5
|8
| 16
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|8
| 17
Плей-офф
|Байер
|5
|8
| 18
Плей-офф
|Барселона
|5
|7
| 19
Плей-офф
|Карабах
|5
|7
| 20
Плей-офф
|Наполи
|5
|7
| 21
Плей-офф
|Марсель
|5
|6
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|6
| 23
Плей-офф
|Монако
|5
|6
| 24
Плей-офф
|Пафос
|5
|6
|25
|Юнион
|5
|6
|26
|Брюгге
|5
|4
|27
|Атлетик Б
|5
|4
|28
|Айнтрахт Ф
|5
|4
|29
|Копенгаген
|5
|4
|30
|Бенфика
|5
|3
|31
|Славия П
|5
|3
|32
|Будё-Глимт
|5
|2
|33
|Олимпиакос
|5
|2
|34
|Вильярреал
|5
|1
|35
|Кайрат
|5
|1
|36
|Аякс
|5
|0