Барселона - Айнтрахт Ф 09 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 09-12-2025 22:00
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
09 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Айнтрахт Ф, которое состоится 09 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|18
|зщ
|Херард Мартин
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|8
|пз
|Педри
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|23
|вр
|Михаэль Цеттерер
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|5
|зщ
|Орель Аменда
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|20
|пз
|Рицу Доан
|27
|пз
|Марио Гётце
|7
|пз
|Ансгар Кнауфф
|16
|пз
|Хуго Ларссон
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|14.04.2022
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 3
|07.04.2022
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 5
|02.12.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|3 : 1
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|3 : 1
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|4 : 0
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|6 : 0
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 3
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 4
|09.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Бавария» — «Айнтрахт». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|5
|15
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|5
|12
| 3
1/8 финала
|Бавария
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Интер М
|5
|12
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|5
|12
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Челси
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Спортинг
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|5
|10
| 10
Плей-офф
|Аталанта
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
| 12
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 13
Плей-офф
|Ливерпуль
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|5
|9
| 15
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|5
|8
| 16
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|8
| 17
Плей-офф
|Байер
|5
|8
| 18
Плей-офф
|Барселона
|5
|7
| 19
Плей-офф
|Карабах
|5
|7
| 20
Плей-офф
|Наполи
|5
|7
| 21
Плей-офф
|Марсель
|5
|6
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|6
| 23
Плей-офф
|Монако
|5
|6
| 24
Плей-офф
|Пафос
|5
|6
|25
|Юнион
|5
|6
|26
|Брюгге
|5
|4
|27
|Атлетик Б
|5
|4
|28
|Айнтрахт Ф
|5
|4
|29
|Копенгаген
|5
|4
|30
|Бенфика
|5
|3
|31
|Славия П
|5
|3
|32
|Будё-Глимт
|5
|2
|33
|Олимпиакос
|5
|2
|34
|Вильярреал
|5
|1
|35
|Кайрат
|5
|1
|36
|Аякс
|5
|0