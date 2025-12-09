22:57 ()
Барселона - Айнтрахт Ф 09 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 09-12-2025 22:00
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
09 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Барселона
Айнтрахт Ф

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Айнтрахт Ф, которое состоится 09 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
13ИспанияврЖоан Гарсия
23ФранциязщЖюль Кунде
5ИспаниязщПау Кубарси
3ИспаниязщАлекс Бальде
24ИспаниязщЭрик Гарсия
18ИспаниязщХерард Мартин
10ИспанияпзЛамин Ямаль
16ИспанияпзФермин Лопес Мартин
8Испанияпз Педри
11Бразилияпз Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
23ГерманияврМихаэль Цеттерер
4ГерманиязщРобин Кох
3БельгиязщАртур Теате
21ГерманиязщНатаниэль Браун
5ШвейцариязщОрель Аменда
13ДаниязщРасмус Кристенсен
8АлжирпзФарес Шаиби
20ЯпонияпзРицу Доан
27ГерманияпзМарио Гётце
7ГерманияпзАнсгар Кнауфф
16ШвецияпзХуго Ларссон
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ГерманияДино Топпмёллер
История личных встреч
14.04.2022Лига Европы1/4 финала. 2-й матчБарселона2 : 3Айнтрахт Ф
07.04.2022Лига Европы1/4 финала. 1-й матчАйнтрахт Ф1 : 1Барселона
06.12.2025Испания — Примера15-й тур3 : 5Барселона
02.12.2025Испания — Примера19-й турБарселона3 : 1
29.11.2025Испания — Примера14-й турБарселона3 : 1
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур3 : 0Барселона
22.11.2025Испания — Примера13-й турБарселона4 : 0
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й тур6 : 0Айнтрахт Ф
30.11.2025Германия — Бундеслига12-й турАйнтрахт Ф1 : 1
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турАйнтрахт Ф0 : 3
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур3 : 4Айнтрахт Ф
09.11.2025Германия — Бундеслига10-й турАйнтрахт Ф1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Бавария» — «Айнтрахт». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал515
2
1/8 финала
ПСЖ512
3
1/8 финала
Бавария512
4
1/8 финала
Интер М512
5
1/8 финала
Реал Мадрид512
6
1/8 финала
Боруссия Д510
7
1/8 финала
Челси510
8
1/8 финала
Спортинг510
9
Плей-офф
Манчестер Сити510
10
Плей-офф
Аталанта510
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед59
12
Плей-офф
Атлетико М59
13
Плей-офф
Ливерпуль59
14
Плей-офф
Галатасарай59
15
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
16
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур58
17
Плей-офф
Байер58
18
Плей-офф
Барселона57
19
Плей-офф
Карабах57
20
Плей-офф
Наполи57
21
Плей-офф
Марсель56
22
Плей-офф
Ювентус56
23
Плей-офф
Монако56
24
Плей-офф
Пафос56
25 Юнион56
26 Брюгге54
27 Атлетик Б54
28 Айнтрахт Ф54
29 Копенгаген54
30 Бенфика53
31 Славия П53
32 Будё-Глимт52
33 Олимпиакос52
34 Вильярреал51
35 Кайрат51
36 Аякс50

Отзывы и комментарии к матчу

