Аталанта - Челси 09 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 09-12-2025 22:00
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
09 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Челси, которое состоится 09 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Челси
Лондон, Англия
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Исак Хин
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|16
|пз
|Рауль Белланова
|13
|пз
|Эдерсон
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|8
|пз
|Марио Пашалич
|59
|пз
|Никола Залевски
|11
|нп
|Адемола Лукман
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|34
|зщ
|Джош Ачимпонг
|21
|зщ
|Йоррел Хато
|17
|пз
|Андрей Сантос
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|41
|нп
|Эстевао
|11
|нп
|Джейми Гиттенс
|20
|нп
|Жоао Педро
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Энцо Мареска
История личных встреч
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 3
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 1
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Аталанта» — «Челси». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|5
|15
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|5
|12
| 3
1/8 финала
|Бавария
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Интер М
|5
|12
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|5
|12
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Челси
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Спортинг
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|5
|10
| 10
Плей-офф
|Аталанта
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
| 12
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 13
Плей-офф
|Ливерпуль
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|5
|9
| 15
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|5
|8
| 16
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|8
| 17
Плей-офф
|Байер
|5
|8
| 18
Плей-офф
|Барселона
|5
|7
| 19
Плей-офф
|Карабах
|5
|7
| 20
Плей-офф
|Наполи
|5
|7
| 21
Плей-офф
|Марсель
|5
|6
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|6
| 23
Плей-офф
|Монако
|5
|6
| 24
Плей-офф
|Пафос
|5
|6
|25
|Юнион
|5
|6
|26
|Брюгге
|5
|4
|27
|Атлетик Б
|5
|4
|28
|Айнтрахт Ф
|5
|4
|29
|Копенгаген
|5
|4
|30
|Бенфика
|5
|3
|31
|Славия П
|5
|3
|32
|Будё-Глимт
|5
|2
|33
|Олимпиакос
|5
|2
|34
|Вильярреал
|5
|1
|35
|Кайрат
|5
|1
|36
|Аякс
|5
|0