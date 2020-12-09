22:58 ()
Аталанта - Челси 09 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 09-12-2025 22:00
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
09 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Аталанта
Челси

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Челси, которое состоится 09 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Челси
Лондон, Англия
29ИталияврМарко Карнезекки
3Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
4ШвециязщИсак Хин
19АлбаниязщБерат Джимсити
16ИталияпзРауль Белланова
13Бразилияпз Эдерсон
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
8ХорватияпзМарио Пашалич
59ПольшапзНикола Залевски
11НигериянпАдемола Лукман
9ИталиянпДжанлука Скамакка
1ИспанияврРоберт Санчес
27ФранциязщМало Гюсто
23АнглиязщТрево Чалоба
34АнглиязщДжош Ачимпонг
21НидерландызщЙоррел Хато
17БразилияпзАндрей Сантос
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
40АргентинапзФакундо Буонанотте
41Бразилиянп Эстевао
11АнглиянпДжейми Гиттенс
20БразилиянпЖоао Педро
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияЭнцо Мареска
История личных встреч
06.12.2025Италия — Серия А14-й тур3 : 1Аталанта
03.12.2025Кубок Италии1/8 финалаАталанта4 : 0
30.11.2025Италия — Серия А13-й турАталанта2 : 0
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур0 : 3Аталанта
22.11.2025Италия — Серия А12-й тур3 : 1Аталанта
06.12.2025Англия — Премьер-лига15-й тур0 : 0Челси
03.12.2025Англия — Премьер-лига14-й тур3 : 1Челси
30.11.2025Англия — Премьер-лига13-й турЧелси1 : 1
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турЧелси3 : 0
22.11.2025Англия — Премьер-лига12-й тур0 : 2Челси
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Аталанта» — «Челси». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал515
2
1/8 финала
ПСЖ512
3
1/8 финала
Бавария512
4
1/8 финала
Интер М512
5
1/8 финала
Реал Мадрид512
6
1/8 финала
Боруссия Д510
7
1/8 финала
Челси510
8
1/8 финала
Спортинг510
9
Плей-офф
Манчестер Сити510
10
Плей-офф
Аталанта510
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед59
12
Плей-офф
Атлетико М59
13
Плей-офф
Ливерпуль59
14
Плей-офф
Галатасарай59
15
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
16
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур58
17
Плей-офф
Байер58
18
Плей-офф
Барселона57
19
Плей-офф
Карабах57
20
Плей-офф
Наполи57
21
Плей-офф
Марсель56
22
Плей-офф
Ювентус56
23
Плей-офф
Монако56
24
Плей-офф
Пафос56
25 Юнион56
26 Брюгге54
27 Атлетик Б54
28 Айнтрахт Ф54
29 Копенгаген54
30 Бенфика53
31 Славия П53
32 Будё-Глимт52
33 Олимпиакос52
34 Вильярреал51
35 Кайрат51
36 Аякс50

