Карабах - Аякс 10 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 10-12-2025 19:45
Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
10 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Карабах
Аякс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Аякс, которое состоится 10 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Аякс
Амстердам, Нидерланды
99ПольшаврМатеуш Кохальски
2БразилиязщМатеус Силва
13АзербайджанзщБахлул Мустафазаде
81КолумбиязщКевин Давид Медина Рентерия
44АзербайджанзщЭлвин Джафаргулиев
35БразилияпзПедро Бикальо
8ЧерногорияпзМарко Янкович
15Кабо-ВердепзЛеандру Андраде
10ФранцияпзАбделла Зубир
11ГананпЭммануэль Аддай
17КолумбиянпКамило Дуран
1ЧехияврВитезслав Ярош
30НидерландызщАрон Бауман
15НидерландызщЮри Бас
5НидерландызщОуэн Вейндал
4ЯпониязщКоу Итакура
3ДаниязщАнтон Гоэи
18НидерландыпзДави Классен
10ИзраильпзОскар Глух
9ДаниянпКаспер Дольберг
11БельгиянпМика Годтс
17НорвегиянпОливер Эдвардсен
Главные тренеры
АзербайджанГурбан Гурбанов
История личных встреч
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турКарабах0 : 3Аякс
06.12.2025Азербайджан — Премьер-лига14-й тур1 : 1Карабах
29.11.2025Азербайджан — Премьер-лига13-й турКарабах2 : 0
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур2 : 0Карабах
21.11.2025Азербайджан — Премьер-лига12-й тур2 : 4Карабах
09.11.2025Азербайджан — Премьер-лига11-й турКарабах2 : 0
06.12.2025Нидерланды — Эредивизия15-й тур1 : 3Аякс
02.12.2025Нидерланды — Эредивизия14-й турАякс2 : 0
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турАякс0 : 2
22.11.2025Нидерланды — Эредивизия13-й турАякс1 : 2
09.11.2025Нидерланды — Эредивизия12-й тур2 : 1Аякс
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Карабах» — «Аякс». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал515
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ512
4
1/8 финала
Интер М512
5
1/8 финала
Реал Мадрид512
6
1/8 финала
Боруссия Д510
7
1/8 финала
Челси510
8
1/8 финала
Манчестер Сити510
9
Плей-офф
Спортинг610
10
Плей-офф
Аталанта510
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед59
12
Плей-офф
Атлетико М59
13
Плей-офф
Ливерпуль59
14
Плей-офф
Галатасарай59
15
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
16
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур58
17
Плей-офф
Байер58
18
Плей-офф
Барселона57
19
Плей-офф
Карабах57
20
Плей-офф
Наполи57
21
Плей-офф
Марсель56
22
Плей-офф
Ювентус56
23
Плей-офф
Монако56
24
Плей-офф
Пафос56
25 Юнион56
26 Олимпиакос65
27 Брюгге54
28 Атлетик Б54
29 Айнтрахт Ф54
30 Копенгаген54
31 Бенфика53
32 Славия П53
33 Будё-Глимт52
34 Вильярреал51
35 Кайрат61
36 Аякс50

Отзывы и комментарии к матчу

