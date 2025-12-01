Карабах - Аякс 10 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 10-12-2025 19:45
Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
10 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Аякс, которое состоится 10 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Аякс
Амстердам, Нидерланды
|99
|вр
|Матеуш Кохальски
|2
|зщ
|Матеус Силва
|13
|зщ
|Бахлул Мустафазаде
|81
|зщ
|Кевин Давид Медина Рентерия
|44
|зщ
|Элвин Джафаргулиев
|35
|пз
|Педро Бикальо
|8
|пз
|Марко Янкович
|15
|пз
|Леандру Андраде
|10
|пз
|Абделла Зубир
|11
|нп
|Эммануэль Аддай
|17
|нп
|Камило Дуран
|1
|вр
|Витезслав Ярош
|30
|зщ
|Арон Бауман
|15
|зщ
|Юри Бас
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|4
|зщ
|Коу Итакура
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|18
|пз
|Дави Классен
|10
|пз
|Оскар Глух
|9
|нп
|Каспер Дольберг
|11
|нп
|Мика Годтс
|17
|нп
|Оливер Эдвардсен
Главные тренеры
|Гурбан Гурбанов
История личных встреч
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 3
|06.12.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|21.11.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 4
|09.11.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 3
|02.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 0
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Карабах» — «Аякс». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|5
|15
| 2
1/8 финала
|Бавария
|6
|15
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Интер М
|5
|12
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|5
|12
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Челси
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 10
Плей-офф
|Аталанта
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
| 12
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 13
Плей-офф
|Ливерпуль
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|5
|9
| 15
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|5
|8
| 16
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|8
| 17
Плей-офф
|Байер
|5
|8
| 18
Плей-офф
|Барселона
|5
|7
| 19
Плей-офф
|Карабах
|5
|7
| 20
Плей-офф
|Наполи
|5
|7
| 21
Плей-офф
|Марсель
|5
|6
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|6
| 23
Плей-офф
|Монако
|5
|6
| 24
Плей-офф
|Пафос
|5
|6
|25
|Юнион
|5
|6
|26
|Олимпиакос
|6
|5
|27
|Брюгге
|5
|4
|28
|Атлетик Б
|5
|4
|29
|Айнтрахт Ф
|5
|4
|30
|Копенгаген
|5
|4
|31
|Бенфика
|5
|3
|32
|Славия П
|5
|3
|33
|Будё-Глимт
|5
|2
|34
|Вильярреал
|5
|1
|35
|Кайрат
|6
|1
|36
|Аякс
|5
|0