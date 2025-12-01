Вильярреал - Копенгаген 10 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 10-12-2025 19:45
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
10 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Копенгаген, которое состоится 10 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Копенгаген
Копенгаген, Дания
|1
|вр
|Луис Жуниор
|4
|зщ
|Рафа Марин
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|18
|пз
|Пап Гейе
|19
|пз
|Николя Пепе
|20
|пз
|Альберто Молейро
|21
|нп
|Тани Олувасейи
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|1
|вр
|Доминик Котарски
|20
|зщ
|Дзюнносукэ Судзуки
|5
|зщ
|Габриэл Перейра
|6
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|15
|зщ
|Маркос Лопес
|36
|пз
|Уильям Клем
|12
|пз
|Лукас Лерагер
|7
|пз
|Виктор Классон
|30
|пз
|Элиас Ашури
|11
|нп
|Джордан Ларссон
|9
|нп
|Юссуфа Мукоко
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Якоб Неэструп
История личных встреч
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|03.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 5
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 3
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|4 : 0
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Дания — Суперлига
|18-й тур
|0 : 2
|30.11.2025
|Дания — Суперлига
|17-й тур
|2 : 0
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 2
|23.11.2025
|Дания — Суперлига
|16-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Дания — Суперлига
|15-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|5
|15
| 2
1/8 финала
|Бавария
|6
|15
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Интер М
|5
|12
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|5
|12
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Челси
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 10
Плей-офф
|Аталанта
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
| 12
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 13
Плей-офф
|Ливерпуль
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|5
|9
| 15
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|5
|8
| 16
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|8
| 17
Плей-офф
|Байер
|5
|8
| 18
Плей-офф
|Барселона
|5
|7
| 19
Плей-офф
|Карабах
|5
|7
| 20
Плей-офф
|Наполи
|5
|7
| 21
Плей-офф
|Марсель
|5
|6
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|6
| 23
Плей-офф
|Монако
|5
|6
| 24
Плей-офф
|Пафос
|5
|6
|25
|Юнион
|5
|6
|26
|Олимпиакос
|6
|5
|27
|Брюгге
|5
|4
|28
|Атлетик Б
|5
|4
|29
|Айнтрахт Ф
|5
|4
|30
|Копенгаген
|5
|4
|31
|Бенфика
|5
|3
|32
|Славия П
|5
|3
|33
|Будё-Глимт
|5
|2
|34
|Вильярреал
|5
|1
|35
|Кайрат
|6
|1
|36
|Аякс
|5
|0