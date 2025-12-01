23:34 ()
Вильярреал - Копенгаген 10 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 10-12-2025 19:45
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
10 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Вильярреал
Копенгаген

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Копенгаген, которое состоится 10 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1БразилияврЛуис Жуниор
4ИспаниязщРафа Марин
12ПортугалиязщРенату Вейга
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
24ИспаниязщАльфонсо Педраса
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
18СенегалпзПап Гейе
19Кот-д'ИвуарпзНиколя Пепе
20ИспанияпзАльберто Молейро
21КанаданпТани Олувасейи
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
1ХорватияврДоминик Котарски
20ЯпониязщДзюнносукэ Судзуки
5БразилиязщГабриэл Перейра
6ГрециязщПантелис Хацидиакос
15ПерузщМаркос Лопес
36ДанияпзУильям Клем
12ДанияпзЛукас Лерагер
7ШвецияпзВиктор Классон
30ТуниспзЭлиас Ашури
11ШвециянпДжордан Ларссон
9ГерманиянпЮссуфа Мукоко
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ДанияЯкоб Неэструп
История личных встреч
06.12.2025Испания — Примера15-й турВильярреал2 : 0
03.12.2025Кубок Испании2-й раунд1 : 1 3 : 5Вильярреал
30.11.2025Испания — Примера14-й тур2 : 3Вильярреал
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур4 : 0Вильярреал
22.11.2025Испания — Примера13-й турВильярреал2 : 1
07.12.2025Дания — Суперлига18-й турКопенгаген0 : 2
30.11.2025Дания — Суперлига17-й тур2 : 0Копенгаген
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турКопенгаген3 : 2
23.11.2025Дания — Суперлига16-й турКопенгаген1 : 0
09.11.2025Дания — Суперлига15-й тур2 : 0Копенгаген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал515
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ512
4
1/8 финала
Интер М512
5
1/8 финала
Реал Мадрид512
6
1/8 финала
Боруссия Д510
7
1/8 финала
Челси510
8
1/8 финала
Манчестер Сити510
9
Плей-офф
Спортинг610
10
Плей-офф
Аталанта510
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед59
12
Плей-офф
Атлетико М59
13
Плей-офф
Ливерпуль59
14
Плей-офф
Галатасарай59
15
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
16
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур58
17
Плей-офф
Байер58
18
Плей-офф
Барселона57
19
Плей-офф
Карабах57
20
Плей-офф
Наполи57
21
Плей-офф
Марсель56
22
Плей-офф
Ювентус56
23
Плей-офф
Монако56
24
Плей-офф
Пафос56
25 Юнион56
26 Олимпиакос65
27 Брюгге54
28 Атлетик Б54
29 Айнтрахт Ф54
30 Копенгаген54
31 Бенфика53
32 Славия П53
33 Будё-Глимт52
34 Вильярреал51
35 Кайрат61
36 Аякс50

