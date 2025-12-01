23:34 ()
Ювентус - Пафос 10 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 10-12-2025 22:00
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
10 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Ювентус
Пафос

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Пафос, которое состоится 10 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Пафос
Пафос, Кипр
1ИталияврМаттиа Перин
6АнглиязщЛлойд Келли
15ФранцияпзПьер Калюлю
8НидерландыпзТён Копмейнерс
22СШАпзУэстон Маккенни
5ИталияпзМануэль Локателли
27ИталияпзАндреа Камбьязо
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
10ТурцияпзКенан Йылдыз
7ПортугалиянпШику Консейсау
30КанаданпДжонатан Дэвид
93КипрврНеофитос Михаил
23НидерландызщДеррик Люккассен
4БразилиязщДавид Луис
5ИспаниязщДавид Гольдар
7Бразилияпз Бруно
88Португалияпз Пепе
26Босния и ГерцеговинапзИван Шуньич
30РумынияпзВлад Драгомир
17ХорватияпзМислав Оршич
33БразилиянпАндерсон Силва
11Бразилиянп Жажа
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ИспанияХуан Карлос Карседо
История личных встреч
07.12.2025Италия — Серия А14-й тур2 : 1Ювентус
02.12.2025Кубок Италии1/8 финалаЮвентус2 : 0
29.11.2025Италия — Серия А13-й турЮвентус2 : 1
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур2 : 3Ювентус
22.11.2025Италия — Серия А12-й тур1 : 1Ювентус
05.12.2025Кипр — Первый дивизион13-й турПафос4 : 0
30.11.2025Кипр — Первый дивизион12-й тур2 : 3Пафос
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турПафос2 : 2
21.11.2025Кипр — Первый дивизион11-й турПафос2 : 1
09.11.2025Кипр — Первый дивизион10-й тур1 : 1Пафос
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал515
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ512
4
1/8 финала
Интер М512
5
1/8 финала
Реал Мадрид512
6
1/8 финала
Боруссия Д510
7
1/8 финала
Челси510
8
1/8 финала
Манчестер Сити510
9
Плей-офф
Спортинг610
10
Плей-офф
Аталанта510
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед59
12
Плей-офф
Атлетико М59
13
Плей-офф
Ливерпуль59
14
Плей-офф
Галатасарай59
15
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
16
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур58
17
Плей-офф
Байер58
18
Плей-офф
Барселона57
19
Плей-офф
Карабах57
20
Плей-офф
Наполи57
21
Плей-офф
Марсель56
22
Плей-офф
Ювентус56
23
Плей-офф
Монако56
24
Плей-офф
Пафос56
25 Юнион56
26 Олимпиакос65
27 Брюгге54
28 Атлетик Б54
29 Айнтрахт Ф54
30 Копенгаген54
31 Бенфика53
32 Славия П53
33 Будё-Глимт52
34 Вильярреал51
35 Кайрат61
36 Аякс50

Отзывы и комментарии к матчу

