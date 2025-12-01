Ювентус - Пафос 10 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 10-12-2025 22:00
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
10 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Пафос, которое состоится 10 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Пафос
Пафос, Кипр
|1
|вр
|Маттиа Перин
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|15
|пз
|Пьер Калюлю
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|27
|пз
|Андреа Камбьязо
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|10
|пз
|Кенан Йылдыз
|7
|нп
|Шику Консейсау
|30
|нп
|Джонатан Дэвид
|93
|вр
|Неофитос Михаил
|23
|зщ
|Деррик Люккассен
|4
|зщ
|Давид Луис
|5
|зщ
|Давид Гольдар
|7
|пз
|Бруно
|88
|пз
|Пепе
|26
|пз
|Иван Шуньич
|30
|пз
|Влад Драгомир
|17
|пз
|Мислав Оршич
|33
|нп
|Андерсон Силва
|11
|нп
|Жажа
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Хуан Карлос Карседо
История личных встреч
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 1
|02.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 3
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|05.12.2025
|Кипр — Первый дивизион
|13-й тур
|4 : 0
|30.11.2025
|Кипр — Первый дивизион
|12-й тур
|2 : 3
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 2
|21.11.2025
|Кипр — Первый дивизион
|11-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Кипр — Первый дивизион
|10-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|5
|15
| 2
1/8 финала
|Бавария
|6
|15
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Интер М
|5
|12
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|5
|12
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Челси
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 10
Плей-офф
|Аталанта
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
| 12
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 13
Плей-офф
|Ливерпуль
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|5
|9
| 15
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|5
|8
| 16
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|8
| 17
Плей-офф
|Байер
|5
|8
| 18
Плей-офф
|Барселона
|5
|7
| 19
Плей-офф
|Карабах
|5
|7
| 20
Плей-офф
|Наполи
|5
|7
| 21
Плей-офф
|Марсель
|5
|6
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|6
| 23
Плей-офф
|Монако
|5
|6
| 24
Плей-офф
|Пафос
|5
|6
|25
|Юнион
|5
|6
|26
|Олимпиакос
|6
|5
|27
|Брюгге
|5
|4
|28
|Атлетик Б
|5
|4
|29
|Айнтрахт Ф
|5
|4
|30
|Копенгаген
|5
|4
|31
|Бенфика
|5
|3
|32
|Славия П
|5
|3
|33
|Будё-Глимт
|5
|2
|34
|Вильярреал
|5
|1
|35
|Кайрат
|6
|1
|36
|Аякс
|5
|0