Бенфика - Наполи 10 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 10-12-2025 22:00
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
10 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Бенфика
Наполи

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Наполи, которое состоится 10 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Наполи
Неаполь, Италия
1УкраинаврАнатолий Трубин
17Босния и ГерцеговиназщАмар Дедич
4ПортугалиязщАнтониу Силва
30АргентиназщНиколас Отаменди
26ШвециязщСамуэль Даль
20КолумбияпзРичард Риос
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
18ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
10УкраинапзГеоргий Судаков
8НорвегиянпФредрик Эурснес
14ГрециянпВангелис Павлидис
32СербияврВаня Милинкович-Савич
31НидерландызщСэм Бёкема
13КосовозщАмир Ррахмани
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
17УругвайзщМатиас Оливера
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
20Северная МакедониянпЭлиф Элмас
7БразилиянпДавид Нерес
70НидерландынпНоа Ланг
19ДаниянпРасмус Хойлунд
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
ИталияАнтонио Конте
История личных встреч
06.12.2016Лига чемпионовГруппа B. 6-й турБенфика1 : 2Наполи
28.09.2016Лига чемпионовГруппа B. 2-й турНаполи4 : 2Бенфика
02.10.2008Кубок УЕФА1-й раунд. 2-й матчБенфика2 : 0Наполи
18.09.2008Кубок УЕФА1-й раунд. 1-й матчНаполи3 : 2Бенфика
05.12.2025Португалия — Примейра13-й турБенфика1 : 1
29.11.2025Португалия — Примейра12-й тур1 : 2Бенфика
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур0 : 2Бенфика
21.11.2025Кубок Португалии1/16 финала0 : 2Бенфика
09.11.2025Португалия — Примейра11-й турБенфика2 : 2
07.12.2025Италия — Серия А14-й турНаполи2 : 1
03.12.2025Кубок Италии1/8 финалаНаполи1 : 1 9 : 8
30.11.2025Италия — Серия А13-й тур0 : 1Наполи
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турНаполи2 : 0
22.11.2025Италия — Серия А12-й турНаполи3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал515
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ512
4
1/8 финала
Интер М512
5
1/8 финала
Реал Мадрид512
6
1/8 финала
Боруссия Д510
7
1/8 финала
Челси510
8
1/8 финала
Манчестер Сити510
9
Плей-офф
Спортинг610
10
Плей-офф
Аталанта510
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед59
12
Плей-офф
Атлетико М59
13
Плей-офф
Ливерпуль59
14
Плей-офф
Галатасарай59
15
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
16
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур58
17
Плей-офф
Байер58
18
Плей-офф
Барселона57
19
Плей-офф
Карабах57
20
Плей-офф
Наполи57
21
Плей-офф
Марсель56
22
Плей-офф
Ювентус56
23
Плей-офф
Монако56
24
Плей-офф
Пафос56
25 Юнион56
26 Олимпиакос65
27 Брюгге54
28 Атлетик Б54
29 Айнтрахт Ф54
30 Копенгаген54
31 Бенфика53
32 Славия П53
33 Будё-Глимт52
34 Вильярреал51
35 Кайрат61
36 Аякс50

