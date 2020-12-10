Бенфика - Наполи 10 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 10-12-2025 22:00
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
10 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Наполи, которое состоится 10 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Наполи
Неаполь, Италия
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|17
|зщ
|Амар Дедич
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|20
|пз
|Ричард Риос
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|10
|пз
|Георгий Судаков
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|20
|нп
|Элиф Элмас
|7
|нп
|Давид Нерес
|70
|нп
|Ноа Ланг
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Антонио Конте
История личных встреч
|06.12.2016
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|1 : 2
|28.09.2016
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|4 : 2
|02.10.2008
|Кубок УЕФА
|1-й раунд. 2-й матч
|2 : 0
|18.09.2008
|Кубок УЕФА
|1-й раунд. 1-й матч
|3 : 2
|05.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 2
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 2
|21.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 2
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 2
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 1
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 1 9 : 8
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|5
|15
| 2
1/8 финала
|Бавария
|6
|15
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Интер М
|5
|12
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|5
|12
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Челси
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 10
Плей-офф
|Аталанта
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
| 12
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 13
Плей-офф
|Ливерпуль
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|5
|9
| 15
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|5
|8
| 16
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|8
| 17
Плей-офф
|Байер
|5
|8
| 18
Плей-офф
|Барселона
|5
|7
| 19
Плей-офф
|Карабах
|5
|7
| 20
Плей-офф
|Наполи
|5
|7
| 21
Плей-офф
|Марсель
|5
|6
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|6
| 23
Плей-офф
|Монако
|5
|6
| 24
Плей-офф
|Пафос
|5
|6
|25
|Юнион
|5
|6
|26
|Олимпиакос
|6
|5
|27
|Брюгге
|5
|4
|28
|Атлетик Б
|5
|4
|29
|Айнтрахт Ф
|5
|4
|30
|Копенгаген
|5
|4
|31
|Бенфика
|5
|3
|32
|Славия П
|5
|3
|33
|Будё-Глимт
|5
|2
|34
|Вильярреал
|5
|1
|35
|Кайрат
|6
|1
|36
|Аякс
|5
|0