Атлетик Б - ПСЖ 10 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 10-12-2025 22:00
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
10 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - ПСЖ, которое состоится 10 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао, Испания
ПСЖ
Париж, Франция
|1
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|19
|зщ
|Адама Бойро
|30
|пз
|Алехандро Рего
|7
|пз
|Алекс Беренгер
|8
|пз
|Ойан Сансет
|10
|пз
|Нико Уильямс
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|11
|нп
|Горка Гурусета
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|6
|зщ
|Илья Забарный
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|24
|нп
|Сенни Маюлу
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Луис Энрике
История личных встреч
|14.12.2011
|Лига Европы
|Группа F. 6-й тур
|4 : 2
|29.09.2011
|Лига Европы
|Группа F. 2-й тур
|2 : 0
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
|03.12.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|0 : 3
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 2
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 0
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|4 : 0
|06.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|5 : 0
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|5 : 3
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 0
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Атлетик» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|5
|15
| 2
1/8 финала
|Бавария
|6
|15
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Интер М
|5
|12
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|5
|12
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Челси
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 10
Плей-офф
|Аталанта
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
| 12
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 13
Плей-офф
|Ливерпуль
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|5
|9
| 15
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|5
|8
| 16
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|8
| 17
Плей-офф
|Байер
|5
|8
| 18
Плей-офф
|Барселона
|5
|7
| 19
Плей-офф
|Карабах
|5
|7
| 20
Плей-офф
|Наполи
|5
|7
| 21
Плей-офф
|Марсель
|5
|6
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|6
| 23
Плей-офф
|Монако
|5
|6
| 24
Плей-офф
|Пафос
|5
|6
|25
|Юнион
|5
|6
|26
|Олимпиакос
|6
|5
|27
|Брюгге
|5
|4
|28
|Атлетик Б
|5
|4
|29
|Айнтрахт Ф
|5
|4
|30
|Копенгаген
|5
|4
|31
|Бенфика
|5
|3
|32
|Славия П
|5
|3
|33
|Будё-Глимт
|5
|2
|34
|Вильярреал
|5
|1
|35
|Кайрат
|6
|1
|36
|Аякс
|5
|0