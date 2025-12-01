23:34 ()
Атлетик Б - ПСЖ 10 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 10-12-2025 22:00
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
10 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Атлетик Б
ПСЖ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - ПСЖ, которое состоится 10 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао, Испания
ПСЖ
Париж, Франция
1ИспанияврУнай Симон
12ИспаниязщХесус Аресо
3ИспаниязщДани Вивиан
4ИспаниязщАйтор Паредес
19ИспаниязщАдама Бойро
30ИспанияпзАлехандро Рего
7ИспанияпзАлекс Беренгер
8ИспанияпзОйан Сансет
10ИспанияпзНико Уильямс
18ИспанияпзМикель Хаурехисар
11ИспаниянпГорка Гурусета
39РоссияврМатвей Сафонов
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
6УкраиназщИлья Забарный
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
87ПортугалияпзЖоау Невеш
17Португалияпз Витинья
8ИспанияпзФабиан Руис
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
29ФранциянпБрэдли Баркола
24ФранциянпСенни Маюлу
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
14.12.2011Лига ЕвропыГруппа F. 6-й турПСЖ4 : 2Атлетик Б
29.09.2011Лига ЕвропыГруппа F. 2-й турАтлетик Б2 : 0ПСЖ
06.12.2025Испания — Примера15-й турАтлетик Б1 : 0
03.12.2025Испания — Примера19-й турАтлетик Б0 : 3
29.11.2025Испания — Примера14-й тур0 : 2Атлетик Б
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур0 : 0Атлетик Б
22.11.2025Испания — Примера13-й тур4 : 0Атлетик Б
06.12.2025Франция — Лига 115-й турПСЖ5 : 0
29.11.2025Франция — Лига 114-й тур1 : 0ПСЖ
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турПСЖ5 : 3
22.11.2025Франция — Лига 113-й турПСЖ3 : 0
09.11.2025Франция — Лига 112-й тур2 : 3ПСЖ
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Атлетик» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал515
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ512
4
1/8 финала
Интер М512
5
1/8 финала
Реал Мадрид512
6
1/8 финала
Боруссия Д510
7
1/8 финала
Челси510
8
1/8 финала
Манчестер Сити510
9
Плей-офф
Спортинг610
10
Плей-офф
Аталанта510
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед59
12
Плей-офф
Атлетико М59
13
Плей-офф
Ливерпуль59
14
Плей-офф
Галатасарай59
15
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
16
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур58
17
Плей-офф
Байер58
18
Плей-офф
Барселона57
19
Плей-офф
Карабах57
20
Плей-офф
Наполи57
21
Плей-офф
Марсель56
22
Плей-офф
Ювентус56
23
Плей-офф
Монако56
24
Плей-офф
Пафос56
25 Юнион56
26 Олимпиакос65
27 Брюгге54
28 Атлетик Б54
29 Айнтрахт Ф54
30 Копенгаген54
31 Бенфика53
32 Славия П53
33 Будё-Глимт52
34 Вильярреал51
35 Кайрат61
36 Аякс50

