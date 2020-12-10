Брюгге - Арсенал 10 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 10-12-2025 22:00
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062
10 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Арсенал, которое состоится 10 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Арсенал
Лондон, Англия
|22
|вр
|Симон Миньоле
|41
|зщ
|Юго Сике
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|65
|зщ
|Хоакин Сейс
|15
|пз
|Рафаэль Оньедика
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|8
|пз
|Христос Дзолис
|25
|нп
|Александар Станкович
|9
|нп
|Карлуш Форбш
|7
|нп
|Николо Трезольди
|1
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|36
|пз
|Мартин Субименди
|23
|пз
|Микель Мерино
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|20
|нп
|Нони Мадуэке
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Ники Хайен
|Микель Артета
История личных встреч
|06.12.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|17-й тур
|3 : 2
|03.12.2025
|Кубок Бельгии
|1/8 финала
|1 : 2
|30.11.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|16-й тур
|0 : 1
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|15-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 1
|23.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Брюгге» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|5
|15
| 2
1/8 финала
|Бавария
|6
|15
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Интер М
|5
|12
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|5
|12
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Челси
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 10
Плей-офф
|Аталанта
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
| 12
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 13
Плей-офф
|Ливерпуль
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|5
|9
| 15
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|5
|8
| 16
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|8
| 17
Плей-офф
|Байер
|5
|8
| 18
Плей-офф
|Барселона
|5
|7
| 19
Плей-офф
|Карабах
|5
|7
| 20
Плей-офф
|Наполи
|5
|7
| 21
Плей-офф
|Марсель
|5
|6
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|6
| 23
Плей-офф
|Монако
|5
|6
| 24
Плей-офф
|Пафос
|5
|6
|25
|Юнион
|5
|6
|26
|Олимпиакос
|6
|5
|27
|Брюгге
|5
|4
|28
|Атлетик Б
|5
|4
|29
|Айнтрахт Ф
|5
|4
|30
|Копенгаген
|5
|4
|31
|Бенфика
|5
|3
|32
|Славия П
|5
|3
|33
|Будё-Глимт
|5
|2
|34
|Вильярреал
|5
|1
|35
|Кайрат
|6
|1
|36
|Аякс
|5
|0