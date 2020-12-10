23:35 ()
Свернуть список

Брюгге - Арсенал 10 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 10-12-2025 22:00
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062
10 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Брюгге
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Арсенал, которое состоится 10 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Арсенал
Лондон, Англия
22БельгияврСимон Миньоле
41БельгиязщЮго Сике
4ЭквадорзщХоэль Ордоньес
44БельгиязщБрандон Мехеле
65БельгиязщХоакин Сейс
15НигерияпзРафаэль Оньедика
20БельгияпзХанс Ванакен
8ГрецияпзХристос Дзолис
25СербиянпАлександар Станкович
9ПортугалиянпКарлуш Форбш
7ГерманиянпНиколо Трезольди
1ИспанияврДавид Райя
12НидерландызщЮрриен Тимбер
5ЭквадорзщПьеро Инкапье
33ИталиязщРиккардо Калафьори
2ФранциязщВильям Салиба
36ИспанияпзМартин Субименди
23ИспанияпзМикель Мерино
8НорвегияпзМартин Эдегор
20АнглиянпНони Мадуэке
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
14ШвециянпВиктор Дьёкереш
Главные тренеры
БельгияНики Хайен
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
06.12.2025Бельгия — Лига Жюпиле17-й тур3 : 2Брюгге
03.12.2025Кубок Бельгии1/8 финала1 : 2Брюгге
30.11.2025Бельгия — Лига Жюпиле16-й турБрюгге0 : 1
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур3 : 0Брюгге
22.11.2025Бельгия — Лига Жюпиле15-й турБрюгге1 : 0
06.12.2025Англия — Премьер-лига15-й тур2 : 1Арсенал
03.12.2025Англия — Премьер-лига14-й турАрсенал2 : 0
30.11.2025Англия — Премьер-лига13-й тур1 : 1Арсенал
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турАрсенал3 : 1
23.11.2025Англия — Премьер-лига12-й турАрсенал4 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Брюгге» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал515
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ512
4
1/8 финала
Интер М512
5
1/8 финала
Реал Мадрид512
6
1/8 финала
Боруссия Д510
7
1/8 финала
Челси510
8
1/8 финала
Манчестер Сити510
9
Плей-офф
Спортинг610
10
Плей-офф
Аталанта510
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед59
12
Плей-офф
Атлетико М59
13
Плей-офф
Ливерпуль59
14
Плей-офф
Галатасарай59
15
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
16
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур58
17
Плей-офф
Байер58
18
Плей-офф
Барселона57
19
Плей-офф
Карабах57
20
Плей-офф
Наполи57
21
Плей-офф
Марсель56
22
Плей-офф
Ювентус56
23
Плей-офф
Монако56
24
Плей-офф
Пафос56
25 Юнион56
26 Олимпиакос65
27 Брюгге54
28 Атлетик Б54
29 Айнтрахт Ф54
30 Копенгаген54
31 Бенфика53
32 Славия П53
33 Будё-Глимт52
34 Вильярреал51
35 Кайрат61
36 Аякс50

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close