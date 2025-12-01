23:35 ()
Боруссия Д - Будё-Глимт 10 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 10-12-2025 22:00
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
10 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);
Боруссия Д
Будё-Глимт

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Будё-Глимт, которое состоится 10 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1ШвейцарияврГрегор Кобель
28АргентиназщАарон Ансельмино
5АлжирзщРами Бенсебаини
2БразилияпзЯн Коуто
20АвстрияпзМарсель Забитцер
10ГерманияпзЮлиан Брандт
23ГерманияпзЭмре Джан
7АнглияпзДжоб Беллингем
14ГерманияпзМаксимилиан Байер
9ГвинеянпСеру Гирасси
21ПортугалиянпФабиу Силва
12РоссияврНикита Хайкин
20НорвегиязщФредрик Шёвольд
4НорвегиязщОдин Бёртуфт
5НорвегиязщХайтам Алеесами
15НорвегиязщФредрик Бьёркан
26НорвегияпзХокон Эвьен
7НорвегияпзПатрик Берг
19НорвегияпзСондре Брунстад
9ДаниянпКаспер Хёг
11НорвегиянпОле-Дидрик Бломберг
10НорвегиянпЙенс Петтер Хёуге
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
НорвегияХьетиль Кнутсен
История личных встреч
07.12.2025Германия — Бундеслига13-й турБоруссия Д2 : 0
02.12.2025Кубок Германии1/8 финалаБоруссия Д0 : 1
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур1 : 2Боруссия Д
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турБоруссия Д4 : 0
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турБоруссия Д3 : 3
30.11.2025Норвегия — Элитсерия30-й турБудё-Глимт5 : 0
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турБудё-Глимт2 : 3
21.11.2025Норвегия — Элитсерия29-й тур1 : 2Будё-Глимт
09.11.2025Норвегия — Элитсерия28-й турБудё-Глимт5 : 0
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турБудё-Глимт0 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Будё-Глимт». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал515
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ512
4
1/8 финала
Интер М512
5
1/8 финала
Реал Мадрид512
6
1/8 финала
Боруссия Д510
7
1/8 финала
Челси510
8
1/8 финала
Манчестер Сити510
9
Плей-офф
Спортинг610
10
Плей-офф
Аталанта510
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед59
12
Плей-офф
Атлетико М59
13
Плей-офф
Ливерпуль59
14
Плей-офф
Галатасарай59
15
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
16
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур58
17
Плей-офф
Байер58
18
Плей-офф
Барселона57
19
Плей-офф
Карабах57
20
Плей-офф
Наполи57
21
Плей-офф
Марсель56
22
Плей-офф
Ювентус56
23
Плей-офф
Монако56
24
Плей-офф
Пафос56
25 Юнион56
26 Олимпиакос65
27 Брюгге54
28 Атлетик Б54
29 Айнтрахт Ф54
30 Копенгаген54
31 Бенфика53
32 Славия П53
33 Будё-Глимт52
34 Вильярреал51
35 Кайрат61
36 Аякс50

