«Милан» принял решение по Пулишичу

Дата публикации: 09-04-2024

Кристиан Пулишич, минувшим летом перебравшийся из «Челси» в «Милан», проводит неплохой сезон в Серии А.



«Corriere dello Sport» пишет, что руководство «россонери» довольно игрой американца. В клубе решили воспользоваться опцией пролонгации соглашения с вингером. Контракт, рассчитанный до лета 2027 года, после активизации условия будет продлен еще на 1 сезон.



В сезоне 2023/2024 в активе 25-летнего американца 41 встреча за «Милан» (13 забитых мячей, 8 результативных пасов). Рыночная стоимость Пулишича равняется 32 млн евро (согласно оценке «Transfermarkt»).



«Милан» продолжает борьбу за вторую строчку в Серии А. После 31 тура подопечные Стефано Пиоли опережают «Ювентус», идущий третьим, на 6 очков.