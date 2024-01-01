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Полесье - Ворскла 29 Апреля прямая трансляция

29 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 26-й тур
Полесье
Ворскла

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Ворскла, которое состоится 29 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полесье
Житомир
Ворскла
Полтава
История личных встреч
04.04.2024 Кубок Украины 1/2 финала Полесье0 : 1Ворскла
22.10.2023 Украина - Премьер-лига 11-й тур Ворскла0 : 3Полесье
21.04.2024 Украина - Премьер-лига 25-й тур 3 : 0Полесье
14.04.2024 Украина - Премьер-лига 24-й тур Полесье1 : 0
08.04.2024 Украина - Премьер-лига 23-й тур 2 : 3Полесье
04.04.2024 Кубок Украины 1/2 финала Полесье0 : 1Ворскла
30.03.2024 Украина - Премьер-лига 22-й тур Полесье1 : 4
20.04.2024 Украина - Премьер-лига 25-й тур Ворскла0 : 2
14.04.2024 Украина - Премьер-лига 24-й тур Ворскла0 : 1
08.04.2024 Украина - Премьер-лига 23-й тур 1 : 1Ворскла
04.04.2024 Кубок Украины 1/2 финала Полесье0 : 1Ворскла
31.03.2024 Украина - Премьер-лига 22-й тур Ворскла1 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр2561
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо К2557
3
Квалификация Лиги конференций
Кривбасс2654
4
Квалификация Лиги конференций
Днепр-12645
5 Рух В2644
6 Полесье2539
7 ЛНЗ Черкассы2632
8 Ворскла2530
9 Колос2529
10 Черноморец2529
11 Заря2527
12 Александрия2626
13 Оболонь-Бровар2622
14 Верес2520
15
Зона вылета
Минай2619
16
Зона вылета
Металлист 19252619

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