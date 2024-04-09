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«Рома» ведет переговоры с экс-тренером «Реала»

Дата публикации: 09-04-2024

В январе наставником «Ромы» стал Даниэле де Росси. Несмотря на неплохие результаты, будущее специалиста в римской команде пока под вопросом.

«Il Messaggero» утверждает, что представители «Ромы» обсуждают возможность сотрудничества с Мануэлем Пеллегрини. Специалист, в настоящее время работающий с «Бетисом», в выходные посетил римское дерби, в котором «волкам» удалось победить «Лацио». По завершении матча у него был разговор с руководством клуба.

Представители Пеллегрини, который на различных этапах своей карьеры был наставником «Ман Сити» и «Реала», отрицают факт переговоров с «Ромой».

В Серии А римляне по итогам 31 тура занимают пятое место с 55 набранными очками. «Джаллоросси» продолжают борьбу в Лиге Европы, где его соперником по 1/4 финала будет «Милан».

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