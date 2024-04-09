01:24 ()
Свернуть список

«РБ Лейпциг» готов продать нападающего за 100 млн евро

Дата публикации: 09-04-2024

Центрфорвард «РБ Лейпциг» Лоис Опенда может сменить клубную прописку.

По информации «Bild», в связи с активным интересом к футболисту со стороны больших европейских клубов, руководство «быков» повесило ценник на бельгийца. Немцы хотят выручить с продажи своего подопечного минимум 100 000 000 евро.

Также сообщается, что в трудовом договоре нападающего есть пункт об отступных в размере 80 млн евро. Однако он вступит в силу только летом 2025-го.

Опенда пополнил состав «Лейпцига» в прошлом году. За его трансфер из «Ланса» немцы заплатили € 38,5 млн. По ходу сезона-23/24 Лоис поучаствовал в 39 матчах, в которых стал автором 25 голов и 6 результативных пасов.

Добавим, что 24-летний Опенда является действующим игроком сборной Бельгии (16 матчей).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close