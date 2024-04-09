«Жирона» нацелилась на форварда «Атлетико»

Дата публикации: 09-04-2024

Мемфис Депай, принадлежащий «Атлетико», может сменить клуб в Ла Лиге.



Согласно сведениям «TodoFichajes», на 30-летнего нападающего сборной Нидерландов претендует «Жирона». Каталонцы уверены, что опытный футболист поможет их команде в еврокубках в следующем сезоне.



Напомним, Депай присоединился к «Атлетико» в январе 2023 года. Однако, ему не удалось выиграть конкуренцию за место в стартовом составе. В текущем розыгрыше чемпионата Испании голландец провел на поле лишь 840 минут в 20 матчах, забил 5 мячей и отдал 1 голевой пас.



Трудовое соглашение форварда с «матрасниками» истекает в середине 2025 года. Интернет-ресурс Transfermartk.de оценивает Депая в 12 000 000 евро.