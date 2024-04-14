Из «Ювентуса» уйдет защитник
Дата публикации: 14-04-2024
В летнее межсезонье Алекс Сандро уйдет из «Ювентуса». Решение по крайнему защитнику уже принято. Информацию опубликовал в соцсети Маттео Моретто.
Сандро может продолжить карьеру в Бразилии, где к нему есть интерес со стороны нескольких команд. Вместе с тем футболист намерен пристально изучить все имеющие предложения.
Трудовые отношения Сандро с «Ювентусом» рассчитаны до ближайшего лета. Бразилец покинет туринскую команду свободным агентом.
За «старую синьору» Алекс выступает с 2015 года. Его трансфер обошелся клубу в 28 млн евро. В нынешнем сезоне на счету 33-летнего фулбека 15 встреч в футболке «Юве» (без результативных действий).
Рыночный ценник на Сандро составляет 2 млн евро («Transfermarkt»).