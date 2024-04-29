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Мотта покинет «Болонью» – назван будущий клуб тренера

Дата публикации: 29-04-2024

Тьяго Мотта уйдет с поста тренера «Болоньи» ближайшим летом.

Николо Скира информирует, что 41-летний специалист согласился стать наставником «Ювентуса». У руля туринцев он сменит Массимилиано Аллегри, возглавляющего команду в настоящий момент.

Сообщается, что контрактное соглашение с Моттой будет действовать до лета 2026 года. Также в договоре пропишут опцию пролонгации еще на 1 сезон.

«Болонью» Мотта возглавил осенью 2022 года. В этом сезоне его подопечные по итогам 34 туров располагаются на 4-й позиции в Серии А, имея в своем активе 63 набранных очка.

«Ювентус» после 34 проведенных встреч находится на третьей строчке в итальянском чемпионате. «Старая синьора» опережает «Болонью» на 2 балла.

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