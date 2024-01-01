01:12 ()
Свернуть список

Ковентри Сити - Ипсвич Таун 30 Апреля прямая трансляция

30 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур
Ковентри Сити
Ипсвич Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Ипсвич Таун, которое состоится 30 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
Англия Киран Маккенна
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Ипсвич Таун2 : 1Ковентри Сити
07.03.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 37-й тур Ипсвич Таун0 : 1Ковентри Сити
10.12.2019 Кубок Англии 2-й раунд, переигровки Ипсвич Таун1 : 2Ковентри Сити
07.12.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 20-й тур Ковентри Сити1 : 1Ипсвич Таун
01.12.2019 Кубок Англии 2-й раунд Ковентри Сити1 : 1Ипсвич Таун
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 0 : 0Ковентри Сити
24.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ковентри Сити2 : 3
21.04.2024 Кубок Англии 1/2 финала Ковентри Сити3 : 3 2 : 4
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 3 : 0Ковентри Сити
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 2 : 1Ковентри Сити
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 3 : 3Ипсвич Таун
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Ипсвич Таун1 : 1
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Ипсвич Таун0 : 0
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 1 : 0Ипсвич Таун
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Ипсвич Таун3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4597
2
Повышение
Лидс Юнайтед4590
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун4490
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4584
5
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4573
6
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4572
7 Халл Сити4570
8 Мидлсбро4566
9 Ковентри Сити4464
10 Престон Норт Энд4563
11 Бристоль Сити4562
12 Кардифф Сити4562
13 Суонси Сити4557
14 Уотфорд4556
15 Сандерленд4556
16 Миллуолл4556
17 Куинз Парк Рейнджерс4553
18 Сток Сити4553
19 Блэкберн Роверс4550
20 Шеффилд Уэнсдей4550
21 Плимут Аргайл4548
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4547
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4545
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4524

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close