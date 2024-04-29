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«Байер» хочет бесплатно подписать игрока «Реала»

Дата публикации: 29-04-2024

Начо Фернандес может сменить «Реал» на «Байер». Такая информация появилась в аккаунте журналиста Мигеля Анхеля Диаса в социальной сети.

Леверкузенцы рассчитывают подписать защитника бесплатно, воспользовавшись тем, что трудовые отношения Фернандеса со «сливочными» истекают ближайшим летом.

Начо обучался футболу в системе «Реала». За первую команду мадридцев он выступает с 2012 года.

В сезоне 2023/2024 на счету 34-летнего игрока обороны 37 встреч за «королевский клуб» (без результативных действий). Ориентировочная стоимость Фернандеса равняется 4 млн евро (источник – Transfermarkt.de).

За сборную Испании защитник впервые сыграл в 2013 году. Всего в его активе 24 матча за национальную команду (1 гол).

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