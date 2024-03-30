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Родина - Тюмень 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия), вместимость: 10007
30 Апреля 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 30-й тур
Главный судья: Анатолий Жабченко (Краснодар, Россия);
Родина
Тюмень

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Тюмень, которое состоится 30 Апреля 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
Испания Франк Себриан Артига
Испания Франк Себриан Артига
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
18.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Тюмень2 : 2Родина
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур 2 : 1Родина
19.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Родина1 : 2
14.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Родина2 : 0
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур 1 : 1Родина
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Родина3 : 0
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Тюмень1 : 1
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Тюмень0 : 3
13.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур 1 : 2Тюмень
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Тюмень0 : 2
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 0 : 0Тюмень
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2954
2
Повышение
Динамо Мх2952
3
Плей-офф за повышение
Акрон2950
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2947
5 Родина2844
6 Алания2941
7 Нефтехимик2941
8 Тюмень2841
9 Енисей2940
10 СКА-Хабаровск2940
11 Шинник2940
12 КАМАЗ2939
13 Торпедо М2936
14 Черноморец2933
15 Сокол2928
16
Зона вылета
Ленинградец2927
17
Зона вылета
Волгарь2927
18
Зона вылета
Кубань2923

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