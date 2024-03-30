Родина - Тюмень 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия), вместимость: 10007
30 Апреля 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 30-й тур
Главный судья: Анатолий Жабченко (Краснодар, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Тюмень, которое состоится 30 Апреля 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
|Франк Себриан Артига
|Франк Себриан Артига
|Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
|18.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 2
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|2 : 1
|19.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|2 : 0
|07.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|3 : 0
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|0 : 3
|13.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|1 : 2
|06.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|29
|54
| 2
Повышение
|Динамо Мх
|29
|52
| 3
Плей-офф за повышение
|Акрон
|29
|50
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|29
|47
|5
|Родина
|28
|44
|6
|Алания
|29
|41
|7
|Нефтехимик
|29
|41
|8
|Тюмень
|28
|41
|9
|Енисей
|29
|40
|10
|СКА-Хабаровск
|29
|40
|11
|Шинник
|29
|40
|12
|КАМАЗ
|29
|39
|13
|Торпедо М
|29
|36
|14
|Черноморец
|29
|33
|15
|Сокол
|29
|28
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|29
|27
| 17
Зона вылета
|Волгарь
|29
|27
| 18
Зона вылета
|Кубань
|29
|23