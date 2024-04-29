01:13 ()
Свернуть список

В «Милане» заявили, что Леау не покинет команду летом 2024 года

Дата публикации: 29-04-2024

Джорджо Фурлани, являющийся гендиректором «Милана», дал комментарии касательно будущего Рафаэла Леау.

«Леау продолжит выступать за клуб. У него долгосрочное соглашение, и он хочет находиться здесь», - публикует заявление Фурлани в соцсети Фабрицио Романо.

Трудовой договор нападающего с «Миланом» истекает в 2028 году. В нынешнем сезоне в активе 24-летнего португальца 43 встречи за «россонери» (13 забитых мячей, 13 голевых передач). Рыночный ценник на форварда составляет 90 млн евро («Transfermarkt»).

Ранее СМИ писали об интересе к Леау со стороны ряда европейских клубов.

«Милан», накануне сыгравший вничью с «Ювентусом» (0:0), по итогам 34 туров располагается на второй позиции в Серии А.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close