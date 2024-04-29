В «Милане» заявили, что Леау не покинет команду летом 2024 года

Дата публикации: 29-04-2024

Джорджо Фурлани, являющийся гендиректором «Милана», дал комментарии касательно будущего Рафаэла Леау.



«Леау продолжит выступать за клуб. У него долгосрочное соглашение, и он хочет находиться здесь», - публикует заявление Фурлани в соцсети Фабрицио Романо.



Трудовой договор нападающего с «Миланом» истекает в 2028 году. В нынешнем сезоне в активе 24-летнего португальца 43 встречи за «россонери» (13 забитых мячей, 13 голевых передач). Рыночный ценник на форварда составляет 90 млн евро («Transfermarkt»).



Ранее СМИ писали об интересе к Леау со стороны ряда европейских клубов.



«Милан», накануне сыгравший вничью с «Ювентусом» (0:0), по итогам 34 туров располагается на второй позиции в Серии А.