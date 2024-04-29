«ПСЖ» нашел замену Доннарумме

Дата публикации: 29-04-2024

Состав «ПСЖ» может пополнить Георгий Мамардашвили. «Todofichajes» утверждает, что парижане проявляют предметный интерес к голкиперу «Валенсии». Его переход может быть оформлен в летнее межсезонье.



Луиса Энрике, возглавляющего «красно-синих», не устраивает игра Джанлуиджи Доннаруммы, являющегося первым номером команды. Специалист уже начал искать замену итальянцу. В списке потенциальных сменщиков Доннаруммы значится и Мамардашвили.



С «Валенсией» кипер связан трудовыми отношениями до середины 2027 года. Состав испанской команды он пополнил в январе 2022 года, перейдя из тбилисского «Динамо» за 0,85 млн евро.



В этом сезоне Мамардашвили защищал ворота «Валенсии» в 32 встречах (12 матчей без пропущенных мячей). Ориентировочная стоимость 23-летнего грузинского футболиста равняется 35 млн евро (Transfermarkt.de).