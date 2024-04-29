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Кунде может продолжить карьеру в АПЛ

Дата публикации: 29-04-2024

Карьера Жюля Кунде, принадлежащего «Барселоне», может продолжиться в АПЛ. Информацию опубликовало издание «Todofichajes».

К защитнику «сине-гранатовых» есть интерес со стороны «Астон Виллы». За его переход бирмингемцы могут заплатить порядка 55-60 млн евро.

Кунде стал игроком «Барселоны» в 2022 году. До этого француз защищал цвета «Севильи». Сумма трансфера составила 50 000 000 евро.

В сезоне 2023/2024 Кунде появлялся на поле в составе каталонцев в 42 встречах, отметившись в них 2 забитыми мячами и 4 результативными пасами.

Трудовой договор с 25-летним защитником рассчитан до лета 2027 года. Трансферный ценник на Жюля составляет 50 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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