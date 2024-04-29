«МЮ» готов купить звезду «Барселоны» за 80 млн евро

Дата публикации: 29-04-2024

«Ман Юнайтед» попытается подписать Рональда Араухо, защищающего цвета «Барселоны». «Манкунианцы» готовы выложить за футболиста порядка 80 млн евро. Информацией поделился ресурс Sport.es.



«Красные дьяволы» возобновили интерес к центрдефу в последние недели. В настоящий момент Араухо обсуждает с каталонцами пролонгацию контракта. При этом окружение уругвайца предлагает не торопиться с заключением новой сделки с «Барселоной», поскольку в Англии у Рональда будут более выгодные финансовые условия.



В текущем сезоне на счету 25-летнего защитника 34 встречи за каталонцев (1 забитый мяч). Срок действия его контракта с «Барселоной» ограничен 2026 годом. Рыночный ценник на Араухо равняется 70 млн евро (Transfermarkt.de).