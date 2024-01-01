Бавария - Реал Мадрид 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
30 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/2 финала. 1-й матч
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Реал Мадрид, которое состоится 30 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|45
|пз
|Александар Павлович
|25
|пз
|Томас Мюллер
|9
|нп
|Гарри Кейн
|13
|вр
|Андрей Лунин
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|8
|пз
|Тони Кроос
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|21.07.2019
|Международный кубок чемпионов - 2019
|Международный кубок чемпионов
|3 : 1
|01.05.2018
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|25.04.2018
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|18.04.2017
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|4 : 2 ДВ
|12.04.2017
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 2
|04.08.2016
|Международный кубок чемпионов - 2016
|Северная Америка
|0 : 1
|05.08.2015
|Ауди Кап - 2015
|Финал
|0 : 1
|29.04.2014
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 4
|23.04.2014
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|25.04.2012
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1 1 : 3
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 5
|17.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|09.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|26.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 2
|17.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1 3 : 4
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|09.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги чемпионов: «Бавария» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Копенгаген
Манчестер Сити
|1 : 3
|3 : 1
| РБ Лейпциг
Реал Мадрид
|0 : 1
|1 : 1
| ПСЖ
Реал Сосьедад
|2 : 0
|1 : 2
| Лацио
Бавария
|1 : 0
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Интер М
Атлетико М
|1 : 0
|2 : 1 3 : 2
| ПСВ Эйндховен
Боруссия Д
|1 : 1
|2 : 0
| Порту
Арсенал
|1 : 0
|1 : 0 4 : 2
| Наполи
Барселона
|1 : 1
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Реал Мадрид
Манчестер Сити
|3 : 3
|1 : 1 3 : 4
| Арсенал
Бавария
|2 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Атлетико М
Боруссия Д
|2 : 1
|4 : 2
| ПСЖ
Барселона
|2 : 3
|1 : 4
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Бавария
Реал Мадрид
|30.04
|08.05
|Команда
|1
|2
| Боруссия Д
ПСЖ
|01.05
|07.05
Финал
| WSF1
WSF2
|01.06