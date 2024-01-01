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Бавария - Реал Мадрид 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
30 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/2 финала. 1-й матч
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Бавария
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Реал Мадрид, которое состоится 30 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1 Германия вр Мануэль Нойер
15 Англия зщ Эрик Дайер
22 Португалия зщ Рафаэл Геррейру
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
6 Германия пз Йозуа Киммих
8 Германия пз Леон Горецка
42 Германия пз Джамал Мусиала
45 Германия пз Александар Павлович
25 Германия пз Томас Мюллер
9 Англия нп Гарри Кейн
13 Украина вр Андрей Лунин
17 Испания зщ Лукас Васкес
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
23 Франция зщ Ферлан Менди
18 Франция пз Орельен Тчуамени
15 Уругвай пз Федерико Вальверде
12 Франция пз Эдуарду Камавинга
8 Германия пз Тони Кроос
5 Англия пз Джуд Беллингем
11 Бразилия нп Родриго
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
21.07.2019 Международный кубок чемпионов - 2019 Международный кубок чемпионов Бавария3 : 1Реал Мадрид
01.05.2018 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид2 : 2Бавария
25.04.2018 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Бавария1 : 2Реал Мадрид
18.04.2017 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Реал Мадрид4 : 2 ДВБавария
12.04.2017 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Бавария1 : 2Реал Мадрид
04.08.2016 Международный кубок чемпионов - 2016 Северная Америка Бавария0 : 1Реал Мадрид
05.08.2015 Ауди Кап - 2015 Финал Реал Мадрид0 : 1Бавария
29.04.2014 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Бавария0 : 4Реал Мадрид
23.04.2014 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Реал Мадрид1 : 0Бавария
25.04.2012 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид2 : 1 1 : 3Бавария
27.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур Бавария2 : 1
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур 1 : 5Бавария
17.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Бавария1 : 0
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур Бавария2 : 0
09.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч 2 : 2Бавария
26.04.2024 Испания - Примера 33-й тур 0 : 1Реал Мадрид
21.04.2024 Испания - Примера 32-й тур Реал Мадрид3 : 2
17.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч 1 : 1 3 : 4Реал Мадрид
13.04.2024 Испания - Примера 31-й тур 0 : 1Реал Мадрид
09.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Реал Мадрид3 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги чемпионов: «Бавария» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Копенгаген
Манчестер Сити
1 : 3 3 : 1
РБ Лейпциг
Реал Мадрид
0 : 1 1 : 1
ПСЖ
Реал Сосьедад
2 : 0 1 : 2
Лацио
Бавария
1 : 0 3 : 0
Команда12
Интер М
Атлетико М
1 : 0 2 : 1 3 : 2
ПСВ Эйндховен
Боруссия Д
1 : 1 2 : 0
Порту
Арсенал
1 : 0 1 : 0 4 : 2
Наполи
Барселона
1 : 1 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Реал Мадрид
Манчестер Сити
3 : 3 1 : 1 3 : 4
Арсенал
Бавария
2 : 2 1 : 0
Команда12
Атлетико М
Боруссия Д
2 : 1 4 : 2
ПСЖ
Барселона
2 : 3 1 : 4
1/2 финала
Команда12
Бавария
Реал Мадрид
30.0408.05
Команда12
Боруссия Д
ПСЖ
01.0507.05
Финал
WSF1
WSF2
01.06

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