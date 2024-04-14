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Гюндогана хотят подписать три клуба

Дата публикации: 14-04-2024

Хавбек «Барселоны» Илкай Гюндоган может покинуть каталонский клуб в летнее межсезонье.

Так, издание «TodoFichaes» сообщает, что на 33-летнего немца претендуют сразу три представителя чемпионата Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср».

Напомним, Гюндоган присоединился к команде Хави в июле 2023 года (пришел свободным агентом). До этого он защищал цвета «Манчестер Сити». По ходу сезона 2023/2024 футболист поучаствовал в 44 матчах за клуб во всех турнирах (5 голов и 11 ассистов).

Действующий трудовой договор Илкая с «блаугранас» рассчитан до 30.06.2025. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 16 млн евро.

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