Гюндогана хотят подписать три клуба

Дата публикации: 14-04-2024

Хавбек «Барселоны» Илкай Гюндоган может покинуть каталонский клуб в летнее межсезонье.



Так, издание «TodoFichaes» сообщает, что на 33-летнего немца претендуют сразу три представителя чемпионата Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср».



Напомним, Гюндоган присоединился к команде Хави в июле 2023 года (пришел свободным агентом). До этого он защищал цвета «Манчестер Сити». По ходу сезона 2023/2024 футболист поучаствовал в 44 матчах за клуб во всех турнирах (5 голов и 11 ассистов).



Действующий трудовой договор Илкая с «блаугранас» рассчитан до 30.06.2025. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 16 млн евро.