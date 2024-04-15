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Агент Жемалетдинова: Рифат хочет остаться в «Локомотиве»

Дата публикации: 15-04-2024

Вадим Шпинев, работающий с Рифатом Жемалетдиновым, дал комментарии на тему будущего футболиста. Он подчеркнул, что хавбек хочет продлить сотрудничество с «Локомотивом», и, по всей вероятности, это случится.

«Рифат не хочет расставаться с «Локомотивом». По контракту планируем начать работу ближе к завершению сезона. Есть большая вероятность, что Жемалетдинов продолжит выступать за «железнодорожников». Однако если произойдет что-то непредвиденное, то у него не будет проблем с новым клубом», - отметил Шпинев в разговоре с Андреем Панковым, представляющим ресурс «Чемпионат».

В сезоне 2023/2024 в активе Жемалетдинова 20 игр за «Локомотив» (5 забитых мячей, 1 ассист). Соглашение с хавбеком действует до ближайшего лета.

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