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«Бавария» связалась с агентом Зидана

Дата публикации: 15-04-2024

Представители «Баварии» связались с агентом Зинедина Зидана по вопросам возможного сотрудничества. Информацию опубликовало издание «Marca».

Мюнхенцы видят во французском специалисте одного из основных претендентов на пост наставника команды. Томас Тухель, возглавляющий «Баварию», в январе заявил о своем решении уйти из клуба ближайшим летом.

Ранее в «Mundo Deportivo» появилась информация, что Зидан хочет поработать с французской сборной, из-за чего он отвечает отказом на предложения со стороны клубов. Так, 51-летний коуч уже отклонил вариант с «ПСЖ».

Зидану нравится в Испании, где он сейчас проживает, потому переезжать на долгое время в другую страну Зинедин не планирует. Работа со сборной Франции обеспечила бы ему возможность проживания в Мадриде с выездами лишь на игры команды.

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