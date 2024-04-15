«Бавария» связалась с агентом Зидана

Дата публикации: 15-04-2024

Представители «Баварии» связались с агентом Зинедина Зидана по вопросам возможного сотрудничества. Информацию опубликовало издание «Marca».



Мюнхенцы видят во французском специалисте одного из основных претендентов на пост наставника команды. Томас Тухель, возглавляющий «Баварию», в январе заявил о своем решении уйти из клуба ближайшим летом.



Ранее в «Mundo Deportivo» появилась информация, что Зидан хочет поработать с французской сборной, из-за чего он отвечает отказом на предложения со стороны клубов. Так, 51-летний коуч уже отклонил вариант с «ПСЖ».



Зидану нравится в Испании, где он сейчас проживает, потому переезжать на долгое время в другую страну Зинедин не планирует. Работа со сборной Франции обеспечила бы ему возможность проживания в Мадриде с выездами лишь на игры команды.