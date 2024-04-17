1xBet приглашает на выставку SiGMA Americas 2024

Дата публикации: 17-04-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet примет участие в выставке SiGMA Americas 2024, посвященной индустрии iGaming. Крупнейший в Латинской Америке отраслевой форум пройдет с 23 по 25 апреля в Transamerica Expo Center, São Paulo.

Уже несколько лет надежный бренд является не только участником, но и спонсором престижной выставки и этот раз не стал исключением. На своем стенде (Booth C60) команда 1xBet проведет митапы с коллегами, поделится новостями индустрии, расскажет про обновления игровой платформы и преимущества партнерской программы 1xPartners.

«Мы с нетерпением ждем встречи с коллегами и потенциальными партнерами. Наша команда подготовила для вас множество интересных предложений по развитию бизнеса и предлагает уникальные условия для начала сотрудничества», – заявили представители 1xBet.

Компания считает Латинскую Америку одним из приоритетных рынков. Интерес к спортивным ставкам в регионе постоянно растет и бренд готов соответствовать высоким требованиям игроков.

Доказательством профессионализма 1xBet стало звание «Спортивного букмекера года в Латинской Америке», полученное на международной гемблинговой выставке SiGMA Americas 2023. Также 1xBet неоднократно становился номинантом и обладателем престижных профессиональных премий IGA, SBC, SEA, G2E Asia и EGR Operator Awards.

Любители футбола хорошо знают бренд благодаря его сотрудничеству с престижными турнирами, включая Brasileiro Série A, Brasileiro Série B и запоминающейся акции к Копа Либертадорес. В сфере интересов компании и другие виды спорта: 1xBet является официальным партнером мужского и женского чемпионатов Бразилии по волейболу, а олимпийский чемпион Токио футболист Паулиньо и легенда MMA Жозе Алду стали официальными амбассадорами бренда.

Станьте гостем 1xBet на SiGMA Americas 2024 и начните свое сотрудничество с надежным брендом!

Об 1xBet

1xBet – всемирно известная компания с 17-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий или играть в сотни онлайн-игр от лучших провайдеров, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet – ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, Ла Лига, итальянская Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а платформу букмекера ежедневно посещают более 3 млн игроков со всего мира.

О SiGMA Americas 2024

SiGMA Americas 2024 организована международной компанией SIGMA Group и станет крупнейшим профильной выставкой континента. SIGMA Group работает в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, и обладает большим авторитетом в каждом из этих регионов.