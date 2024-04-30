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«Барселона» приняла решение по Роберто

Дата публикации: 30-04-2024

В «Барселоне» определились с будущим капитана команды Серхи Роберто.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, руководство каталонского клуба намерено сохранить в составе 32-летнего хавбека, продлив с ним контракт. Подчеркивается, что на данном решении настоял главный тренер «сине-гранатовых» Хави.

Сам Серхи рад остаться в «Барсе» и даже согласился на уменьшение заработной платы. Сделка может быть закрыта в ближайшее время.

Отметим, «Барселона» – единственный клуб в карьере опытного полузащитника. Всего на его счету 369 матчей с 19 голами и 42 ассистами.

Нынешний контракт футболиста с испанским грандом рассчитан до 30 июня. «Transfermarkt» оценивает Роберто в € 3 млн.

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