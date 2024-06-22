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СМИ: Киммих близок к уходу из «Баварии»

Дата публикации: 22-06-2024

Йозуа Киммих с большой долей вероятности сменит клубную прописку во время текущего трансферного окна. Об этом сообщает «Sky Sport Germany».

Немец намерен озвучить свои планы на будущее сразу после окончания ЧЕ-2024.

В «Баварии» ожидают, что футболист не станет продлевать соглашение с клубом, истекающее в июне 2025 года. В этой связи мюнхенцы будут готовы выслушать предложения по 29-летнему хавбеку, чтобы исключить его возможный уход в статусе свободного агента.

Ранее появились слухи об интересе к Йозуа со стороны «Реала» и «Барселоны».

В прошедшем сезоне Киммих, чья рыночная стоимость оценивается в € 50 млн, был задействован тренерским штабом «красно-белых» в 43 встречах во всех соревнованиях. В них он стал автором 2 голов и 10 ассистов.

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