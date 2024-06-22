«Ювентус» может обменять Кьезу на одного из футболистов «МЮ»

Дата публикации: 22-06-2024

«Ювентус» желает усилить свои ряды вингером «Ман Юнайтед». По информации «La Gazzetta dello Sport», в сфере интересов туринцев находятся Джейдон Санчо и Мэйсон Гринвуд.



Подчеркивается, что в обмен на одного из упомянутых игроков боссы «бьянконери» готовы предложить англичанам Федерико Кьезу.



Санчо в минувшем сезоне выступал в аренде за «Боруссию» из Дортмунда. В 14 матчах Бундеслиги он отличился 2 голами и 3 результативными передачами. Гринвуд также ездил в аренду в испанский «Хетафе». В активе 22-летнего футболиста 33 поединка в рамках Ла Лиги с 8 забитыми мячами и 6 ассистами.



Кьеза в сезоне 2023/2024 сыграл за «Юве» 33 игры в Серии А (9 голов / 3 результативных паса).