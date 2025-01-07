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Оливер Кан может купить клуб во Франции

Дата публикации: 07-01-2025

Оливер Кан может стать собственником одной из французских команд.

«Transfer News Live», указывая в качестве источника информации издание «Bild», утверждает, что экс-голкипер немецкой сборной обсуждает вариант с приобретением «Бордо». Клуб в настоящий момент переживает не лучшие времена и играет в четвертом по силе французском дивизионе. Долги «Бордо» достигли 118 млн евро.

«Жирондинцы» находятся на 5-й строчке в таблице дивизиона.

Ранее Кан возглавлял аппарат правления «Баварии», но ушел с этой должности летом 2023 года. О завершении сотрудничества с Оливером в мюнхенской команде объявили в заключительном туре сезона сразу после того, как «красные» завоевали чемпионство.

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