Оливер Кан может купить клуб во Франции

Дата публикации: 07-01-2025

Оливер Кан может стать собственником одной из французских команд.



«Transfer News Live», указывая в качестве источника информации издание «Bild», утверждает, что экс-голкипер немецкой сборной обсуждает вариант с приобретением «Бордо». Клуб в настоящий момент переживает не лучшие времена и играет в четвертом по силе французском дивизионе. Долги «Бордо» достигли 118 млн евро.



«Жирондинцы» находятся на 5-й строчке в таблице дивизиона.



Ранее Кан возглавлял аппарат правления «Баварии», но ушел с этой должности летом 2023 года. О завершении сотрудничества с Оливером в мюнхенской команде объявили в заключительном туре сезона сразу после того, как «красные» завоевали чемпионство.