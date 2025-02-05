Генк - Брюгге 05 Февраля прямая трансляция
05 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Кубок Бельгии, 1/2 финала. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Генк - Брюгге, которое состоится 05 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Бельгии, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Генк
Генк
Брюгге
Брюгге
Главные тренеры
|Торстен Финк
|Ники Хайен
История личных встреч
|15.01.2025
|Кубок Бельгии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|15.12.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 18-й тур
|2 : 0
|11.08.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 3-й тур
|3 : 2
|28.04.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|0 : 3
|24.04.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|4 : 0
|03.03.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 28-й тур
|0 : 3
|28.09.2023
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 5-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 5-й тур
|1 : 3
|30.04.2023
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 1-й тур
|3 : 1
|08.01.2023
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 19-й тур
|3 : 1
|01.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 24-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 23-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 22-й тур
|1 : 2
|15.01.2025
|Кубок Бельгии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|11.01.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 21-й тур
|2 : 0
|02.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 24-й тур
|2 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
|25.01.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 23-й тур
|1 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 0
|18.01.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 22-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
1/16 финала
| Вестерло
Моленбек
|2 : 1
| Зюлте-Варегем
Дендер
|2 : 1
| Патро Эйсден
Шарлеруа
|4 : 1
| Ауд-Хеверле Лёвен
Серен
|2 : 0
| Кортрейк
Локерен-Темсе
|1 : 0
| Эйпен
Юнион
|0 : 3
| Беверен
Генк
|0 : 2
| Беерсхот
Льеж
|3 : 1
| Мехелен
Ла Лувьер
|3 : 1 ДВ
| Гент
Рошфор
|7 : 0
| Брюгге
Белиция Билзен
|6 : 1
| Стандард
Лира-Льерс
|3 : 2 ДВ
| Льерс
Сент-Трюйден
|0 : 2
| Серкль Брюгге
Олимпик Шарлеруа
|3 : 0
| Тюбиз
Андерлехт
|0 : 4
| Антверпен
Дейнзе
|6 : 1
1/8 финала
| Патро Эйсден
Брюгге
|1 : 3
| Юнион
Гент
|3 : 2
| Ауд-Хеверле Лёвен
Зюлте-Варегем
|5 : 0
| Беерсхот
Мехелен
|2 : 2 4 : 3
| Генк
Стандард
|2 : 1 ДВ
| Серкль Брюгге
Сент-Трюйден
|0 : 1
| Кортрейк
Антверпен
|0 : 0 3 : 4
| Андерлехт
Вестерло
|4 : 1
1/4 финала
| Сент-Трюйден
Генк
|0 : 4
| Брюгге
Ауд-Хеверле Лёвен
|3 : 0
| Антверпен
Юнион
|5 : 1
| Беерсхот
Андерлехт
|0 : 1
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Генк
|2 : 1
|05.02
|Команда
|1
|2
| Андерлехт
Антверпен
|1 : 0
|06.02
Финал
| SF1
SF2
|01.05