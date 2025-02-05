Байер - Кёльн 05 Февраля прямая трансляция
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
05 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/4 финала
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Кёльн, которое состоится 05 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Кёльн
Кёльн
|17
|вр
|Матей Коварж
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|8
|пз
|Роберт Андрих
|10
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Йонас Хофман
|14
|нп
|Патрик Шик
|1
|вр
|Марвин Швебе
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|2
|зщ
|Joel Schmied
|3
|зщ
|Доминик Хайнц
|25
|зщ
|Юсуф Газибегович
|17
|зщ
|Леарт Пакярада
|7
|пз
|Деян Любичич
|6
|пз
|Эрик Мартель
|9
|пз
|Джан-Лука Вальдшмидт
|42
|пз
|Дэмион Даунс
|37
|пз
|Линтон Майна
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Герхард Штрубер
История личных встреч
|03.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|05.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|09.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 2
|13.03.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 1
|24.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|16.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 4
|17.06.2020
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|14.12.2019
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|02.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 0
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|01.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|15.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
1/32 финала
| Веен
Майнц
|1 : 3 ДВ
| Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
|2 : 2 3 : 5
| Галлешер
Санкт-Паули
|2 : 3 ДВ
| Ульм 1846
Бавария
|0 : 4
| Шотт
Гройтер Фюрт
|0 : 2
| Эрцгебирге
Боруссия М
|1 : 3
| Грайфсвальдер
Унион
|0 : 1
| Филлинген
Хайденхайм
|0 : 4
| Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
|1 : 4
| Аален
Шальке-04
|0 : 2
| Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
|1 : 2
| Оснабрюк
Фрайбург
|0 : 4
| Феникс Любек
Боруссия Д
|1 : 4
| Арминия
Ганновер-96
|2 : 0
| Алемания
Хольштайн
|2 : 3
| Виктория 1889
Аугсбург
|1 : 4
| Саарбрюккен
Нюрнберг
|1 : 1 3 : 5
| Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
|1 : 3
| Ян
Бохум
|1 : 0
| Хильдесхайм
Эльверсберг
|0 : 7
| Бремер
Падерборн 07
|0 : 4
| Ганза Р
Герта
|1 : 5
| Зандхаузен
Кёльн
|2 : 3 ДВ
| Динамо Др
Фортуна
|2 : 0
| Шпортфройнде
Карлсруэ
|0 : 5
| Меппен
Гамбург
|1 : 7
| Энерги
Вердер
|1 : 3
| Киккерс Оффенбах
Магдебург
|2 : 1
| Кобленц
Вольфсбург
|0 : 1
| Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
|1 : 4
| Пройссен Мюнстер
Штутгарт
|0 : 5
| Карл Цейсс
Байер
|0 : 1
1/16 финала
| Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
|0 : 2
| РБ Лейпциг
Санкт-Паули
|4 : 2
| Байер
Эльверсберг
|3 : 0
| Аугсбург
Шальке-04
|3 : 0
| Ян
Гройтер Фюрт
|1 : 0
| Кёльн
Хольштайн
|3 : 0
| Штутгарт
Кайзерслаутерн
|2 : 1
| Вольфсбург
Боруссия Д
|1 : 0 ДВ
| Падерборн 07
Вердер
|0 : 1
| Фрайбург
Гамбург
|2 : 1
| Герта
Хайденхайм
|2 : 1
| Айнтрахт Ф
Боруссия М
|2 : 1
| Динамо Др
Дармштадт 98
|2 : 3 ДВ
| Арминия
Унион
|2 : 0
| Хоффенхайм
Нюрнберг
|2 : 1
| Майнц
Бавария
|0 : 4
1/8 финала
| Арминия
Фрайбург
|3 : 1
| Ян
Штутгарт
|0 : 3
| Вердер
Дармштадт 98
|1 : 0
| Бавария
Байер
|0 : 1
| Кёльн
Герта
|2 : 1 ДВ
| Вольфсбург
Хоффенхайм
|3 : 0
| Карлсруэ
Аугсбург
|2 : 2 4 : 5
| РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
|3 : 0
1/4 финала
| Штутгарт
Аугсбург
|04.02
| Байер
Кёльн
|05.02
| Арминия
Вердер
|25.02
| РБ Лейпциг
Вольфсбург
|26.02