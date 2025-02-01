ПСВ Эйндховен - Фейеноорд 05 Февраля прямая трансляция
05 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Кубок Нидерландов, 1/4 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Фейеноорд, которое состоится 05 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Фейеноорд
Роттердам
Главные тренеры
|Петер Бош
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|3 : 0
|04.08.2024
|Суперкубок Нидерландов 2024
|Финал
|4 : 4 2 : 4
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 2
|24.01.2024
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 0
|03.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 2
|04.08.2023
|Суперкубок Нидерландов 2023
|Финал
|0 : 1
|05.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|2 : 2
|18.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|4 : 3
|08.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 2
|19.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 4
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 3
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 2
|25.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|3 : 2
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 3
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|3 : 1
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|6 : 1
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 0
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 4
Турнирная таблица
1-й раунд
| НЕК Неймеген
ПЕК Зволле
|4 : 3 ДВ
| Спарта Нейкерк
Капелле
|5 : 1
| Эйсселмервогелс
Херенвен
|2 : 3
| Колпинг Бойз
Гронинген
|1 : 5
| Рейнвогелс
Эйндховен
|0 : 7
| АДО Ден Хааг
Камбюр
|1 : 4
| Нордвейк
Дордрехт
|2 : 1
| Де Графсхап
Осс
|4 : 1
| Эксельсиор
ВВВ-Венло
|2 : 1
| Де Трефферс
Фортуна
|1 : 4
| Барендрехт
НАК Бреда
|2 : 1
| Валвейк
Витесс
|3 : 1
| МВВ Маастрихт
Ден Босх
|2 : 1
| Квик Бойс
Алмере Сити
|3 : 0
| Винтерсвейк
Хераклес
|0 : 1
| АФК
Блау Гел '38
|3 : 1 ДВ
| Рейнсбургсе Бойз
Рода
|3 : 1
| Генемёйден
Виллем II
|2 : 3 ДВ
| Эмдейк
Росмален
|2 : 1
| УСВ Херкулес
Спарта
|1 : 6 ДВ
| Спакенбург
Катвейк
|2 : 4 ДВ
| Телстар
Хелмонд Спорт
|3 : 0
| Конинклейке
Эммен
|1 : 0
| ДОВО
Волендам
|1 : 5
| Квик '20
АСВХ
|0 : 2
| Лиссе
Утрехт
|1 : 2
1/16 финала
| ПСВ Эйндховен
Конинклейке
|8 : 0
| Эйндховен
Эксельсиор
|1 : 3
| Валвейк
Камбюр
|4 : 1
| Квик Бойс
Фортуна
|3 : 1
| МВВ Маастрихт
Фейеноорд
|1 : 2
| Катвейк
Твенте
|2 : 3
| АФК
Утрехт
|0 : 8
| АСВХ
Херенвен
|0 : 1
| Спарта
Гоу Эхед Иглс
|1 : 1 4 : 5
| Хераклес
НЕК Неймеген
|1 : 0 ДВ
| АЗ Алкмар
Гронинген
|3 : 1
| Нордвейк
Виллем II
|2 : 1
| Де Графсхап
Спарта Нейкерк
|4 : 0
| Эмдейк
Барендрехт
|1 : 6
| Рейнсбургсе Бойз
Волендам
|2 : 0
| Аякс
Телстар
|2 : 0
1/8 финала
| АЗ Алкмар
Аякс
|2 : 0
| Нордвейк
Барендрехт
|1 : 0 ДВ
| ПСВ Эйндховен
Эксельсиор
|5 : 4 ДВ
| Гоу Эхед Иглс
Твенте
|3 : 1
| Валвейк
Утрехт
|1 : 2
| Рейнсбургсе Бойз
Фейеноорд
|1 : 4
| Де Графсхап
Хераклес
|0 : 2
| Квик Бойс
Херенвен
|3 : 2 ДВ
1/4 финала
| Хераклес
Утрехт
|2 : 0
| ПСВ Эйндховен
Фейеноорд
|05.02
| Гоу Эхед Иглс
Нордвейк
|05.02
| АЗ Алкмар
Квик Бойс
|06.02