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Милан - Рома 05 Февраля прямая трансляция

05 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/4 финала
Милан
Рома

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Рома, которое состоится 05 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Рома
Рим
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
29.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Милан1 : 1Рома
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Рома2 : 1Милан
11.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Милан0 : 1Рома
14.01.2024 Италия - Серия А 20-й тур Милан3 : 1Рома
01.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Рома1 : 2Милан
29.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 32-й тур Рома1 : 1Милан
08.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 17-й тур Милан2 : 2Рома
06.01.2022 Италия - Серия А 20-й тур Милан3 : 1Рома
31.10.2021 Италия - Серия А 11-й тур Рома1 : 2Милан
28.02.2021 Италия - Серия А 24-й тур Рома1 : 2Милан
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Милан1 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 2 : 1Милан
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Милан3 : 2
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Милан1 : 0
18.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 2 : 0Милан
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Рома1 : 1
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Рома2 : 0
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 2Рома
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 1 : 0Рома
17.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Рома3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Италии: «Милан» — «Рома». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/32 финала
Сассуоло
Читтаделла
2 : 1
Удинезе
Авеллино
4 : 0
Дженоа
Реджана
1 : 0
Монца
Зюйдтироль
0 : 0 9 : 8
Кремонезе
Бари
1 : 1 5 : 4
Верона
Чезена
1 : 2
Эмполи
Катандзаро
4 : 1
Наполи
Модена
0 : 0 4 : 3
Брешия
Венеция
3 : 1
Парма
Палермо
0 : 1
Сампдория
Комо
1 : 1 4 : 3
Торино
Козенца
2 : 0
Фрозиноне
Пиза
0 : 3
Лечче
Мантова
2 : 1
Салернитана
Специя
3 : 3 5 : 4
Кальяри
Каррарезе
3 : 1
1/16 финала
Лечче
Сассуоло
0 : 2
Кальяри
Кремонезе
1 : 0
Торино
Эмполи
1 : 2
Пиза
Чезена
0 : 1
Удинезе
Салернитана
3 : 1
Дженоа
Сампдория
1 : 1 5 : 6
Монца
Брешия
3 : 1
Наполи
Палермо
5 : 0
1/8 финала
Болонья
Монца
4 : 0
Милан
Сассуоло
6 : 1
Фиорентина
Эмполи
2 : 2 3 : 4
Лацио
Наполи
3 : 1
Ювентус
Кальяри
4 : 0
Аталанта
Чезена
6 : 1
Рома
Сампдория
4 : 1
Интер М
Удинезе
2 : 0
1/4 финала
Аталанта
Болонья
04.02
Милан
Рома
05.02
Интер М
Лацио
25.02
Ювентус
Эмполи
25.02
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
02.0423.04
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
02.0423.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
14.05

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