Итоги битвы за $1 000 000: чем закончился ключевой киберспортивный турнир M6 World Championship по Mobile Legends

Дата публикации: 08-01-2025

Престижный турнир серии World Championship впервые с 2019 года вернулся в Куала-Лумпур. За последние 5 лет организаторы турнира M6 по Mobile Legends вывели его на принципиально новый уровень: призовой фонд увеличился в 4 раза и составил $1 000 000.

Расширился и состав участников – за чемпионский титул сражались уже не 16, а 23 команды. Статус чемпионата вырос, и он привлек еще больше болельщиков, которые наслаждались игрой и делали ставки на любимые команды с лучшими коэффициентами на платформе беттинговой компании 1xBet.

Mobile Legends - популярная в Азии киберспортивная дисциплина. В ней доминируют представители Филиппин, Индонезии и Малайзии. Нашу страну на турнире представляли Team Liquid ID и RRQ Hoshi. Чемпионы сезона MPL Indonesia 14 сумели пробиться в гранд-финал и навязать борьбу будущему чемпиону.

Фавориты

Главными фаворитами считались победители сильнейших региональных лиг: Fnatic ONIC PH, Team Liquid ID и Selangor Red Giants. Серебряные призеры чемпионата Индонезии RRQ Hoshi показали в Куала-Лумпуре яркую игру и завоевали симпатии нейтральных болельщиков. Команда смогла навязать борьбу более статусным оппонентам и по итогам турнира разделила 5 место с Falcon Esports.

Swiss и Knockout Stages

На групповой стадии сенсаций не было. Fnatic ONIC PH и RRQ Hoshi первыми завоевали путевки в следующий раунд. Selangor Red Giants неожиданно проиграли первые два матча, однако взяли себя в руки, добыли 3 победы подряд и пробились в Knockout Stage.

Неудачный старт «Гигантов» усложнил им задачу в следующем раунде. Команде предстояло встретиться с главным фаворитом чемпионата - Fnatic ONIC PH. Обошлось без сюрпризов, и Selangor Red Giants упали в нижнюю сетку. Команда снова собралась в нужный момент и одержала 3 победы подряд против очень сильных соперников: NIP Flash, RRQ Hoshi и Team Spirit.

Финишем для «Гигантов» стал Lower Bracket Final, где они разгромно проиграли Team Liquid ID (0-3). Победитель отработал так же слаженно и эффективно, как 1xBet Indonesia customer service / служба поддержки клиентов 1xBet Индонезия.

Гораздо более интересная и непредсказуемая борьба была в верхней сетке M6 World Championship. В полуфинале главные фавориты турнира Fnatic ONIC PH встретились с неуступчивыми Falcon Esports, которым почти удалось сделать главный камбэк всего ивента. Они отыгрались со счета 0-2, но в 5 раунде Fnatic ONIC PH показали свой класс и пробились в Upper Bracket Final, где их ждали Team Liquid ID.

Коэффициенты на главный матч турнира просто зашкаливали. Главные счастливчики выиграли хорошие деньги и получили их без всяких 1xBet withdrawal problem / проблем с выводом средств в 1xBet.

Легендарные организации подарили болельщикам незабываемый двухматчевый финал. Fnatic обыграли Liquid 3-1 и отправили их в Lower Bracket Final. Там Liquid всухую победили Selangor Red Giants и получили отличную возможность для реванша над Fnatic, но уже в Grand Final в формате Best-Of-7.

Командам хватило 5 раундов, чтобы определить сильнейшего. Fnatic уверенно стали чемпионами, отдав своим соперникам только один раунд. Уверенная победа подарила киберспортсменам любовь болельщиков и щедрые призовые. 1xBet поздравляет всех участников M6 World Championship и желает им показать еще более захватывающую игру в следующем году!