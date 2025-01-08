«Локомотив» проиграл гонку за подписание Куалипу

Дата публикации: 08-01-2025

«Локомотиву» не удалось подписать Годюэна Куалипу. Карьера форварда продолжится в «Лансе». Об этом сообщило издание «Foot Mercato».



Ранее СМИ писали, что на Куалипу претендует «Локомотив», который предлагал за игрока 3 млн евро.



В настоящий момент центральноафриканский футболист находится во Франции, где в скором времени пройдет медицинское обследование, после чего заключит договор с «Лансом». Стороны подпишут соглашение сроком на 3,5 года. Трансфер нападающего обойдется «кроваво-золотым» в 2 000 000 евро.



Правами на Годюэна владеет болгарский ЦСКА, с которым он связан контрактом до 2027 года. В сезоне 2024/2025 Куалипу провел за софийскую команду 21 игру (12 забитых мячей, 5 голевых пасов).



Рыночная стоимость 24-летнего бомбардира равняется 1,2 млн евро («Transfermarkt»).