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У ЦСКА могут перехватить лучшего бомбардира чемпионата Бразилии

Дата публикации: 08-01-2025

По информации издания «RTI Esporte», на Алеррандо, принадлежащего «РБ Брагантино», претендуют ЦСКА и «Крус Асуль».

Ранее сообщалось, что «армейцы» направили предложение по футболисту, выразив готовность заплатить за него 6 млн евро. После этого «Крус Асуль» сделал ответное предложение, о деталях которого неизвестно. При этом мексиканцы вели нападающего до того, как им начал интересоваться ЦСКА.

Прошлый сезон Алеррандо провел в аренде в «Витории», за которую отличился 15 раз, став лучшим снайпером бразильского чемпионата. Такое же количество мячей забил и Юри Алберто, представляющий «Коринтианс».

Трудовые отношения с Алеррандо действуют до конца 2026 года. Transfermarkt.de оценивает 24-летнего футболиста в 4 млн евро.

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