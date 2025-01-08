Борьба за чемпионство в АПЛ: кто возьмет титул в сезоне 2024-2025?

Дата публикации: 08-01-2025

Окончание эры непобедимого Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы вернуло интригу в английский чемпионат. Я очень рад, что лучшая футбольная лига снова стала непредсказуемой и победить в ней может даже вчерашний аутсайдер. Повторения чемпионства команды уровня Лестера в этом сезоне я не жду, но не сомневаюсь, что борьба за титул будет продолжаться до последнего тура.

Ливерпуль

Даже самые преданные болельщики «Красных» были довольно сдержаны в своих прогнозах на дебютный сезон Арне Слота. Нидерландец унаследовал крепкий костяк команды от Юргена Клоппа, но не смог усилить ростер в летнее трансферное окно. Проблемы в опорной зоне и в атаке делали Ливерпуль лишь претендентом на попадание в топ-4. Однако позади почти половина сезона, а «Красные» лидируют в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 4 очка и имея один матч в запасе.

Сейчас команда Слота демонстрирует самую эффективную и стабильную игру не только в Англии, но и во всей Европе. Хватит ли ей запаса прочности в условиях очень насыщенного календаря 1xbet?

Челси

В прошлом сезоне трансферная политика Тодда Боули сделала из «Аристократов» посмешище - команды потратила огромные деньги, купила множество молодых талантов, но ее результаты не впечатляли. Однако с подписанием Энцо Марески президент Челси попал в яблочко. Итальянец навел порядок в раздевалке и теперь его команда больше не ассоциируется с хаосом.

Челси снова вернулся на вершину турнирной таблицы и участвует в чемпионской гонке. Как и в прошлом сезоне, ярче всех в составе «Синих» 1xbet сияет Коул Палмер. У англичанина 17 результативных действий в 18 матчах. По сравнению с прошлым сезоном сильно прибавили Энцо Фернандес, Николас Джексон и Мойзес Кайседо. А еще Мареска сумел сплотить команду и очень грамотно проводит ротацию в матчах Лиги Конференций, во время которых игроки основного состава могут отдохнуть.

Арсенал

От «Канониров» я ожидал большего. Команда все еще борется за титул, но не демонстрирует чемпионскую игру 1xbet. Досадные осечки в двух прошлых сезонах, когда Арсенал остановился в шаге от заветного титула, изменили Микеля Артету.

В этом сезоне Арсенал очень страдает от травм лидеров, а Мартин Эдегор и Букайо Сака проводят больше времени в лазарете, чем на поле. Однако несмотря на все препятствия «Канониры» идут в тройке лучших команд лиги и продолжают бороться за титул.