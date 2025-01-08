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Дани Ольмо согласился перейти в немецкий клуб

Дата публикации: 08-01-2025

"Барселона" пока не смогла зарегистрировать полузащитника Дани Ольмо на вторую часть сезона.

Каталонцы не сдались и подали апелляцию в Высший спортивный совет.

Как сообщает El Nacional, Ольмо дал принципиальное согласие на переход в "Баварию". Если "Барселона" в ближайшее время не сможет зарегистрировать игрока, хавбек продолжит карьеру в Мюнхене.

Ранее сообщалось что в контракте 26-летнего Ольмо прописана опция ухода свободным агентом в случае неудачи с регистрацией.

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