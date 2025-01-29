"Барселона" - "Аталанта". Прогноз на матч Лиги чемпионов 29 января

Дата публикации: 29-01-2025

Один из центральных матчей заключительного, 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов пройдет на "Камп Ноу", где подопечные Ханс-Дитера Флика примут действующего победителя Лиги Европы. Начало поединка запланировано на 23:00.

"Барселона" уже гарантировала себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступая в текущем групповом этапе только "Ливерпулю", который идет без потерь очков. Однако такой успех дался каталонцам нелегко. В предыдущем туре "сине-гранатовые" одержали невероятную волевую победу над "Бенфикой" — 5:4, отыгравшись с 2:4. А спустя всего пять дней в чемпионате Испании "Барселона" разгромила "Валенсию" со счетом 7:1. Итого: 12 забитых мячей за шесть дней!

"Аталанта" тоже подходит к матчу в отличной форме. Итальянский клуб уверенно обыграл "Штурм" в прошлом туре ЛЧ со счетом 5:0, а затем в чемпионате Италии победил "Комо" 2:1, благодаря дублю своего лучшего бомбардира Матео Ретеги.

Однако остановить "Барселону" в её нынешнем состоянии будет крайне сложно. Исходя из текущей формы хозяев, предлагаем рассмотреть следующие варианты ставок: победа "Барселоны" (кф. около 1,7) и тотал забитых мячей хозяев больше 2 (кф. около 1,7).

Трансляция матча