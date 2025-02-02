Сантьяго Хименес близок к переходу в "Милан" – "Фейеноорд" получит €35 млн

Дата публикации: 02-02-2025

"Милан" находится на финальной стадии подписания мексиканского форварда Сантьяго Хименеса из "Фейеноорда". По информации различных источников, нидерландский клуб получит за трансфер €35 млн, а также процент от будущей перепродажи. Рыночная стоимость 23-летнего игрока оценивается в €37 млн, что делает его самым ценным футболистом "Фейеноорда".

Ранее "Милан" испытывал финансовые трудности и не мог позволить себе дорогостоящий трансфер, однако ситуация изменилась после договоренности с "Галатасараем" о переходе Альваро Мораты. Испанец отправится в аренду с обязательством выкупа за сумму от €8 до €10 млн. В составе "Милана" он провел 25 матчей, забив 6 голов и сделав 2 ассиста.

Приход Хименеса усилит атакующую линию "россонери", которые в этом сезоне столкнулись с проблемами результативности. Команда занимает седьмое место в Серии А и лишь девятое по количеству забитых мячей (32). Именно поэтому в зимнее трансферное окно одной из приоритетных задач клуба стало усиление нападения.

Хименес, обладающий также итальянским паспортом, демонстрирует впечатляющую форму в этом сезоне: 16 голов в 19 матчах во всех турнирах, включая 5 голов в 5 матчах Лиги чемпионов. С момента перехода в "Фейеноорд" в 2022 году за €6 млн из "Крус Асуль" он забил 65 мячей в 105 встречах.

После завершения трансфера в составе "Милана" окажутся сразу два из пяти самых дорогих футболистов из стран КОНКАКАФ – Хименес и Кристиан Пулишич. Несмотря на конкуренцию на уровне сборных, в клубе надеются, что их дуэт поможет команде вернуть место в Лиге чемпионов.