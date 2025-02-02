Миланское дерби: кто войдет в символическую сборную самых ценных игроков?
В это воскресенье в Серии А состоится одно из самых ожидаемых противостояний – "Милан" сразится с "Интером" на легендарном "Сан-Сиро". Однако в этом сезоне два клуба идут по разным путям. "Интер" борется за титул и ведет ожесточенную борьбу с "Наполи" и "Аталантой", в то время как "Милан" находится вне зоны еврокубков, отставая от городского соперника на 16 очков. Тем не менее, в январе "россонери" одержали победу в Суперкубке, сравнявшись с "Интером" по количеству завоеванных трофеев в этом турнире (по 8).
Несмотря на статус фаворита у "Интера", последние два миланских дерби остались за "Миланом". Но как бы выглядела их объединенная символическая сборная, составленная на основе рыночной стоимости игроков?
Символическая сборная "Интера" и "Милана"
В итоговый состав вошли семь игроков "Интера" и четыре представителя "Милана". Совокупная стоимость этой команды составляет около 625 миллионов евро.
Нападение:
🔹 Лаутаро Мартинес ("Интер") – самый дорогой игрок с рыночной стоимостью 100 млн евро
🔹 Рафаэл Леау ("Милан")
🔹 Кристиан Пулишич ("Милан")
Полузащита:
🔹 Хакан Чалханоглу ("Интер")
🔹 Николо Барелла ("Интер")
🔹 Тиджани Рейнджерс ("Милан")
Защита:
🔹 Алессандро Бастони ("Интер") – самый ценный защитник (75 млн евро)
🔹 Другие три позиции в обороне также заняли игроки "Интера"
Вратарь:
🔹 Майк Меньян ("Милан") – 35 млн евро
Таким образом, эта сборная демонстрирует текущее превосходство "Интера" по составу, но "Милан" продолжает бороться за возвращение в элиту итальянского футбола.