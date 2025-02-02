Миланское дерби: кто войдет в символическую сборную самых ценных игроков?

Дата публикации: 02-02-2025

В это воскресенье в Серии А состоится одно из самых ожидаемых противостояний – "Милан" сразится с "Интером" на легендарном "Сан-Сиро". Однако в этом сезоне два клуба идут по разным путям. "Интер" борется за титул и ведет ожесточенную борьбу с "Наполи" и "Аталантой", в то время как "Милан" находится вне зоны еврокубков, отставая от городского соперника на 16 очков. Тем не менее, в январе "россонери" одержали победу в Суперкубке, сравнявшись с "Интером" по количеству завоеванных трофеев в этом турнире (по 8).

Несмотря на статус фаворита у "Интера", последние два миланских дерби остались за "Миланом". Но как бы выглядела их объединенная символическая сборная, составленная на основе рыночной стоимости игроков?

Символическая сборная "Интера" и "Милана"

В итоговый состав вошли семь игроков "Интера" и четыре представителя "Милана". Совокупная стоимость этой команды составляет около 625 миллионов евро.

Нападение:

🔹 Лаутаро Мартинес ("Интер") – самый дорогой игрок с рыночной стоимостью 100 млн евро

🔹 Рафаэл Леау ("Милан")

🔹 Кристиан Пулишич ("Милан")

Полузащита:

🔹 Хакан Чалханоглу ("Интер")

🔹 Николо Барелла ("Интер")

🔹 Тиджани Рейнджерс ("Милан")

Защита:

🔹 Алессандро Бастони ("Интер") – самый ценный защитник (75 млн евро)

🔹 Другие три позиции в обороне также заняли игроки "Интера"

Вратарь:

🔹 Майк Меньян ("Милан") – 35 млн евро

Таким образом, эта сборная демонстрирует текущее превосходство "Интера" по составу, но "Милан" продолжает бороться за возвращение в элиту итальянского футбола.