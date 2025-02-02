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Милан - Интер 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
02 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 23-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Милан
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Интер М, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Интер М
Милан
16 Франция вр Мик Меньян
32 Англия зщ Кайл Уокер
23 Англия зщ Фикайо Томори
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
19 Франция зщ Тео Эрнандес
80 США пз Юнус Муса
4 Алжир пз Исмаэль Беннасер
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
11 США нп Кристиан Пулишич
90 Англия нп Тэмми Абрахам
10 Португалия нп Рафаэл Леау
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
32 Италия зщ Федерико Димарко
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
21 Албания пз Кристьян Аслани
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
06.01.2025 Суперкубок Италии Финал Интер М2 : 3Милан
22.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Интер М1 : 2Милан
22.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Милан1 : 2Интер М
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Интер М5 : 1Милан
16.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Интер М1 : 0Милан
10.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Милан0 : 2Интер М
05.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 21-й тур Интер М1 : 0Милан
18.01.2023 Суперкубок Италии Финал Милан0 : 3Интер М
03.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 5-й тур Милан3 : 2Интер М
19.04.2022 Кубок Италии 1/2 финала Интер М3 : 0Милан
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 2 : 1Милан
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Милан3 : 2
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Милан1 : 0
18.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 2 : 0Милан
14.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур 1 : 2Милан
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Интер М3 : 0
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 0 : 4Интер М
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 0 : 1Интер М
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Интер М3 : 1
15.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Интер М2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Серии A: «Милан» — «Интер». Начало миланского дерби запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2253
2
Лига чемпионов
Интер М2150
3
Лига чемпионов
Аталанта2347
4
Лига чемпионов
Лацио2239
5
Лига Европы
Ювентус2237
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2136
7 Милан2134
8 Болонья2134
9 Рома2230
10 Удинезе2329
11 Торино2327
12 Дженоа2226
13 Лечче2323
14 Верона2323
15 Комо2222
16 Эмполи2221
17 Кальяри2221
18
Зона вылета
Парма2320
19
Зона вылета
Венеция2316
20
Зона вылета
Монца2313

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