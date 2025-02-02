Милан - Интер 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
02 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 23-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Интер М, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Интер М
Милан
|16
|вр
|Мик Меньян
|32
|зщ
|Кайл Уокер
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|80
|пз
|Юнус Муса
|4
|пз
|Исмаэль Беннасер
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|90
|нп
|Тэмми Абрахам
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|21
|пз
|Кристьян Аслани
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|06.01.2025
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 3
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 2
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|5 : 1
|16.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|10.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|05.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 0
|18.01.2023
|Суперкубок Италии
|Финал
|0 : 3
|03.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|3 : 2
|19.04.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|3 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|3 : 2
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 0
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|0 : 4
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 1
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|15.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Серии A: «Милан» — «Интер». Начало миланского дерби запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|21
|50
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|23
|47
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|22
|39
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|21
|36
|7
|Милан
|21
|34
|8
|Болонья
|21
|34
|9
|Рома
|22
|30
|10
|Удинезе
|23
|29
|11
|Торино
|23
|27
|12
|Дженоа
|22
|26
|13
|Лечче
|23
|23
|14
|Верона
|23
|23
|15
|Комо
|22
|22
|16
|Эмполи
|22
|21
|17
|Кальяри
|22
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|23
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|23
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|23
|13