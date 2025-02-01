Хименес переходит из «Фейеноорда» в «Милан»

Дата публикации: 01-02-2025

Фабрицио Романо утверждает, что «Милану» удалось согласовать трансфер Сантьяго Хименеса. «Фейеноорд» принял финальное предложение «россонери». Переход мексиканца обойдется итальянскому клубу в сумму свыше 35 млн евро, включая бонусные выплаты. В трудовом договоре Хименеса с «Миланом» будет прописано условие по отступным.



Цвета «Фейеноорда» центрфорвард защищал с 2022 года. «Крус Асуль», за который он выступал ранее, получил за переход своего воспитанника 6 млн евро.



В сезоне 2024/2025 в активе Хименеса 16 забитых мячей и 3 голевые передачи в 19 встречах за команду из Роттердама.



С «красно-бело-черными» мексиканец связан контрактом до середины 2027 года. Рыночный ценник на 23-летнего нападающего равняется 37 млн евро («Transfermarkt»).