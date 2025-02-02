"Аякс" - "Фейеноорд". Прогноз на матч чемпионата Нидерландов 2 февраля

Дата публикации: 02-02-2025

В воскресенье на "Йохан Кройф Арене" состоится матч, который приковывает внимание всей футбольной Европы. В гости к "Аяксу" пожалует его принципиальный соперник – "Фейеноорд", недавно разгромивший "Баварию" (3:0) в Лиге чемпионов.

Фавориты на еврокубковой арене

Хотя чемпионат Нидерландов не всегда в центре внимания, встречи между "Аяксом", "Фейеноордом" и ПСВ – это всегда топ-событие. Обе команды достойно представляют страну на международной арене: "Аякс" вышел в плей-офф Лиги Европы, а "Фейеноорд" продолжает борьбу в Лиге чемпионов.

Роттердамцы произвели настоящий фурор на прошлой неделе, разгромив "Баварию" 3:0 благодаря дублю мексиканского форварда Сантьяго Хименеса. Однако в предстоящем матче его участие маловероятно из-за травмы, как и у еще нескольких ключевых игроков "Фейеноорда".

Гонка за ПСВ и воспоминания о 0:6

На внутренней арене оба клуба пытаются догнать лидера чемпионата – ПСВ, который пока уверенно идет к защите титула. "Аякс" находится ближе всех – отставание в 4 очка и четыре победы подряд. В то же время "Фейеноорд" сбавил темп, потерпев два поражения: 0:3 от ПСВ и 1:2 от "Утрехта".

Кроме того, у амстердамцев есть счет, который они хотят закрыть: весной 2023 года "Фейеноорд" нанес "Аяксу" самое крупное поражение в истории клуба – 0:6.

Прогноз и ставки

🔹 Победа "Аякса" с подстраховкой (фора 0) – коэффициент около 1.7

🔹 Общий тотал больше 2,5 голов – коэффициент примерно 1.7

Амстердамцы находятся в отличной форме, а проблемы с составом у "Фейеноорда" могут сыграть решающую роль в этом противостоянии.