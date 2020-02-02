Аякс - Фейеноорд 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
02 Февраля 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Фейеноорд, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Фейеноорд
Роттердам
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|20
|нп
|Бертран Траоре
|9
|нп
|Брайан Бробби
|11
|нп
|Мика Годтс
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|2
|зщ
|Барт Ниувкоп
|18
|зщ
|Гернот Траунер
|20
|зщ
|Хейланд Митчелл
|16
|зщ
|Уго Буэно
|24
|пз
|Гиваи Зехиэль
|4
|пз
|Хван Ин Бём
|27
|пз
|Антони Миламбо
|14
|пз
|Игор Пайшао
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|9
|нп
|Аясэ Уэда
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|30.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 2
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|6 : 0
|27.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 4
|05.04.2023
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
|19.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 3
|22.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 2
|19.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 2
|09.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 3
|17.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 0
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 1
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|14.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 0
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|6 : 1
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 0
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 4
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|20
|49
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|19
|45
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|20
|41
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|19
|36
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|19
|34
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|20
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|19
|31
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|21
|26
|9
|Фортуна
|20
|25
|10
|Херенвен
|20
|24
|11
|НЕК Неймеген
|19
|23
|12
|Виллем II
|20
|23
|13
|ПЕК Зволле
|20
|23
|14
|Гронинген
|20
|21
|15
|Хераклес
|21
|21
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|20
|17
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|20
|11
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|19
|10