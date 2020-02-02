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Аякс - Фейеноорд 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
02 Февраля 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Аякс
Фейеноорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Фейеноорд, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Фейеноорд
Роттердам
22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
3 Дания зщ Антон Гоэи
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
28 Нидерланды пз Киян Фитц-Джим
6 Англия пз Джордан Хендерсон
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
20 Буркина-Фасо нп Бертран Траоре
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
11 Бельгия нп Мика Годтс
22 Германия вр Тимон Велленройтер
2 Нидерланды зщ Барт Ниувкоп
18 Австрия зщ Гернот Траунер
20 Коста-Рика зщ Хейланд Митчелл
16 Испания зщ Уго Буэно
24 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
4 Южная Корея пз Хван Ин Бём
27 Нидерланды пз Антони Миламбо
14 Бразилия пз Игор Пайшао
23 Алжир нп Анис Хадж Мусса
9 Япония нп Аясэ Уэда
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Дания Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
30.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Фейеноорд0 : 2Аякс
07.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Фейеноорд6 : 0Аякс
27.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Аякс0 : 4Фейеноорд
05.04.2023 Кубок Нидерландов 1/2 финала Фейеноорд1 : 2Аякс
19.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Аякс2 : 3Фейеноорд
22.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Фейеноорд1 : 1Аякс
20.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Аякс3 : 2Фейеноорд
19.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Фейеноорд0 : 2Аякс
09.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Фейеноорд0 : 3Аякс
17.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Аякс1 : 0Фейеноорд
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Аякс2 : 1
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 1 : 0Аякс
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 0 : 2Аякс
14.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала 2 : 0Аякс
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Аякс2 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 6 : 1Фейеноорд
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Фейеноорд3 : 0
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 1 : 1Фейеноорд
15.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала 1 : 4Фейеноорд
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Фейеноорд1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2049
2
Лига чемпионов
Аякс1945
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2041
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1936
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1934
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2034
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1931
8
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда2126
9 Фортуна2025
10 Херенвен2024
11 НЕК Неймеген1923
12 Виллем II2023
13 ПЕК Зволле2023
14 Гронинген2021
15 Хераклес2121
16
Стыковая зона
Спарта2017
17
Зона вылета
Валвейк2011
18
Зона вылета
Алмере Сити1910

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